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「沒想到也發生我身上」 退休義警掉錢包卻是烏龍一場

2019-04-08 23:43聯合報 記者邱奕能╱即時報導

曾在高雄擔任義警的蔡姓老翁日前因遺失錢包，著急的向派出所求助，經員警調閱監視器釐清後，蔡才回想起錢包是放在朋友家，錢包遺失只是虛驚一場，不過蘇翁因深諳警方勤務，讓他對員警感到抱歉，直說「沒想到這種烏龍也發生在我身上」。

新興警分局前金分駐所於前天上午9時許接獲蔡姓老翁（69歲）報案，蔡翁著急跑到派出所，向員警說自己在買早餐準備結帳時，發現放在機車置物箱內的錢包不見了，由於裡頭還有現金及數張提款卡，他擔心皮夾會遭小偷拿走。

員警蘇家儀細心聽完蔡翁的問題後，立即調閱早餐店周遭監視器，不過卻發現從蔡將機車停好到買完早餐期間，機車置物箱都完好如初沒有其他人翻動。

蘇員請蔡翁靜下心來回想，途中是否還有去過其他地方，蔡才想起自己在稍早之前有到位於鼓山區的老朋友家泡茶。經過員警連繫，才發現原來老翁在離開時將皮夾遺留在朋友家中。

「歹謝喔！沒想到這種烏龍發生在我身上」鬆了一口氣的蔡翁語帶抱歉的告訴員警，他也曾是名義警，員警值勤忙碌他看在眼裡，沒想到這種烏龍報案的事情，會在他身上發生。

蘇家儀則回應，無論面對何事，警方都一視同仁積極處理，替民眾解決問題後，看見肯定的笑容，讓她也能收穫滿滿成就感。

曾在高雄擔任義警的蔡姓老翁日前因遺失錢包，著急的向派出所求助，經員警調閱監視器釐...
曾在高雄擔任義警的蔡姓老翁日前因遺失錢包，著急的向派出所求助，經員警調閱監視器釐清後，蔡才回想起錢包是放在朋友家，錢包遺失只是虛驚一場。記者邱奕能／翻攝
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