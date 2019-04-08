轎車猛撞電線桿斷成2截 救出1名男子送醫急救

2019-04-08 21:53 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



一輛轎車今天晚上9點在苗栗縣苑裡鎮苑港里苑裡漁會前，猛撞路旁電線桿，車子斷成兩截，後座車身還在電線桿，車身碎片噴飛一地，現場怵目心驚。

苗栗縣政府消防局救出卡在車內27歲張姓男子，他右小 腿開放性骨折、左腳掌斷裂，臉部10公分撕裂傷，送苑裡李綜合醫院救治。