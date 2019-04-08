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她為減肥「剝掉天婦羅麵衣」 遭店家轟出：這是侮辱

因年輕時被辜負 婦人照顧老公時趁機報復遭起訴

2019-04-08 17:48聯合報 記者張雅婷╱即時報導

新竹市一名7旬古姓老翁在年輕時時常揮霍無度又不顧家，加上外遇不斷，讓劉姓妻子相當不諒解。結果，現在古翁年紀漸長又行動不便，由妻子照顧時，又時常嘮叨妻子照料不周，讓妻子憤而賞老翁巴掌、捏臉頰，甚至害古翁假牙斷裂，嚇得古翁報警申請保護令。妻子才向檢警淚訴表示，因年輕遭到古翁辜負，現在才會趁著古翁行動不便而動手，新竹檢方偵結後，依傷害及違反保護令起訴婦人。

檢警調查，75歲古姓男子是一地主，年輕時外遇不斷又不顧家，年老生病才回家由68歲妻子劉女照顧，但古翁對妻子的照顧非但未感謝，還常嫌棄她，讓劉婦氣憤不已，遂動手反擊教訓老公。去年8、10月間，劉婦一時氣憤，連續掌摑丈夫巴掌，還掐脖子，造成古翁臉頰瘀青，甚至打到古翁的假牙斷裂。

直到古翁向姪子反應後，才去醫院驗傷並報警、申請保護令，新竹法院去年11月雖核發暫時保護令給古翁，並向劉婦宣讀保護令內容，同時要求劉婦不得對古翁身體有任何不法侵害或騷擾。

但劉婦收到保護令後，忍了2個月又被激怒，在今年春節期間，因又捏古翁臉頰，造成臉部擦傷，古翁事後報警怒控妻違反保護令及傷害罪。劉婦事後坦承所為，並說因古翁年輕時都不珍惜她，她的青春年華全被古翁辜負了，所以一氣之下才做去傷害的行為。檢方認，劉婦涉傷害、違反保護令罪嫌，並依法起訴。

新竹地檢署。圖／資料照
新竹地檢署。圖／資料照
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新竹外遇傷害罪
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