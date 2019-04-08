新北五股3車擦撞 貨車司機受困獲救

相關新聞
影／廂型車開國道連12次自撞中央分隔島 駕駛送醫2019-04-08 15:55
影／氣爆後續 台塑六輕：負起賠償責任、加速汰換管線2019-04-08 15:10
連千毅向社會大眾道歉 指稱上頭已下禁酒令2019-04-08 14:33
台化麥寮廠昨爆炸 勞動部下令停工並依法究辦2019-04-08 15:45
泰男大腿綁K他命來台 走私兩百萬毒品只求抵債十萬2019-04-08 14:57
影／煞不住！釣客驚見自家車緩緩滑落海2019-04-08 14:37
六輕這一爆 嚇死2公里外數千尾魚？2019-04-08 14:29
六輕氣爆 台塑道歉承諾後續賠償2019-04-08 14:29
六輕氣爆彰化大城也聽到了 鄉民：受不了這不定時炸彈2019-04-08 14:23
幼兒魚刺卡喉嚨見血嚇壞爸媽 警車開道護送就醫2019-04-08 13:55
台北市驚傳工安意外 民眾推大門摔洞口身亡2019-04-08 13:41
嗆新北市角頭吃屎！ 連姓直播主今午到警局報到說明2019-04-08 13:24
影／路口紅綠燈同時亮 機車遭撞毀兩人送醫2019-04-08 13:04
六輕氣爆意外 雲林縣長憤怒又難過向中央喊話2019-04-08 12:20
六輕爆炸憂空汙 環保署說監測無異常2019-04-08 11:36
六輕氣爆發生20小時 雲林多處空品紅色警示2019-04-08 11:10
六輕驚天一爆 「嚇死」兩公里外數千尾魚？2019-04-08 11:09
台塑六輕氣爆 管理部副總陳文仰：向社會大眾道歉2019-04-08 10:54
貨車逆向超車擦撞左轉車 肇事司機：應該沒事阿2019-04-08 10:21
高市知名內惟商城大火幾全毀 幸無傷亡2019-04-08 08:33
台塑六輕氣爆 今早加入惰性氣體排出管內殘存氣體2019-04-08 08:22
台南安南民宅半夜火災 燒燬兩車 二人輕傷送醫2019-04-08 03:27
南市商圈冒火 燒了七間店2019-04-07 23:48
六輕氣爆萬人撤離 先重罰500萬元停工2019-04-07 23:41
飛車自撞分隔島 男騎士頭破血流送醫不治2019-04-07 23:06
澎湖馬公市超商前3轎車碰撞 5人受傷送醫2019-04-07 22:27
脫口「吃屎」 連姓直播主身分引熱議2019-04-07 21:13
重機與重機對撞倒地 1騎士頭部重創身亡另1人輕傷2019-04-07 21:07
為治眼疾摸走服飾店太陽眼鏡 婦人被逮稱以為店家不要2019-04-07 20:40
六輕再爆 工安意外大事記見端倪2019-04-07 20:16
婦人屢穿紅衣順手牽羊 這次行竊完當場被員警認出2019-04-07 20:10
影／保麗龍船入侵潮境保育區 岸巡無人機空拍逮人2019-04-07 20:06
六輕液化石油氣外洩爆炸 台化：燃燒後無毒性2019-04-07 19:56
六輕台化三廠氣爆 環團籲編預算維護設備2019-04-07 19:53
六輕氣爆 村民以為「阿共仔打過來」2019-04-07 17:51
影／高雄39歲男哭鬧拒捕 大喊「媽媽」警超傻眼2019-04-07 17:47
爆炸氣體引發瓦斯外洩 麥寮鄉長緊急撤離5村萬餘人2019-04-07 17:04
機車撞進中埔台三線柑仔店 「幹譙阿嬤」店中2人受傷2019-04-07 16:59
影／六輕氣爆威力有多強 鄰近社區矮牆破裂與位移2019-04-07 16:57
熱門文章
烏龍！員警吃含酒巧克力 自己吹酒測超標遭所長函送2019-04-08 10:25
港龍飛機引擎冒煙 安全迫降高雄機場2019-04-08 08:51
台塑六輕氣爆 張麗善指示重罰5百萬並要求事故廠停工2019-04-07 17:45
三民書局創辦人辭世2年 兒告母親侵占公司1千4百萬2019-04-07 20:21
殺台大女碩士分屍後上吊 今與父母均處分不起訴2019-04-08 13:01
象山步道驚傳持刀強盜 歹徒得手威脅情侶「不准回頭」2019-04-08 00:59
高鐵當自己家！男子光腳「饋咖」餐桌上 網友怒：超噁心2019-04-08 14:13
「下營香」滋事上演國道砸車 警移送4嫌2019-04-08 00:08
連千毅遭起底是黑幫洗白變直播主 謠言瘋傳妻子捧肚護航2019-04-08 09:49
「工時12小時學技術」 學徒提告機車行討回4年加班費18萬2019-04-08 11:29
脫口「吃屎」 連姓直播主身分引熱議2019-04-07 21:13
港龍傳引擎冒煙急折返 旅客驚：起飛就有大震動2019-04-08 10:20
六輕驚天一爆 「嚇死」兩公里外數千尾魚？2019-04-08 11:09
重機與重機對撞倒地 1騎士頭部重創身亡另1人輕傷2019-04-07 21:07
六輕氣爆意外 雲林縣長憤怒又難過向中央喊話2019-04-08 12:20
高市知名內惟商城大火幾全毀 幸無傷亡2019-04-08 08:33
到底賣什麼？ 熱炒店菜單出現「香辣韓國瑜」2019-04-08 13:02
影／廂型車開國道連12次自撞中央分隔島 駕駛送醫2019-04-08 15:55
泰山八寶粥公司涉詐貸逾10億元 檢調約談董座詹舜淇2019-04-08 15:07
連千毅向社會大眾道歉 指稱上頭已下禁酒令2019-04-08 14:33
讓女大生肚裡孩子報戶口 校車司機協助假結婚判無效2019-04-07 17:48
員警兩度酒駕 沒想到上月勤前酒測未過車被扣2019-04-07 23:07
他拖21分鐘不酒測 警察開罰法官挺2019-04-07 21:24
六輕氣爆發生20小時 雲林多處空品紅色警示2019-04-08 11:10
小三生子成鐵證！親女兒揭腥爸偷吃2019-04-08 12:19
台塑六輕氣爆 管理部副總陳文仰：向社會大眾道歉2019-04-08 10:54
影／保麗龍船入侵潮境保育區 岸巡無人機空拍逮人2019-04-07 20:06
父賭博住家遭拍賣抵債 兒子聲請免除扶養法官判准2019-04-08 07:57
六輕再爆 工安意外大事記見端倪2019-04-07 20:16
台塑六輕氣爆 今早加入惰性氣體排出管內殘存氣體2019-04-08 08:22
六輕氣爆萬人撤離 先重罰500萬元停工2019-04-07 23:41
六輕液化石油氣外洩爆炸 台化：燃燒後無毒性2019-04-07 19:56
台南安南民宅半夜火災 燒燬兩車 二人輕傷送醫2019-04-08 03:27
直播脫口「吃屎」 惹來道上棍炮交加2019-04-07 23:32
飛車自撞分隔島 男騎士頭破血流送醫不治2019-04-07 23:06
藥妝店有噁心大叔 猛舔女童腳趾被店員合力壓制2019-04-08 12:35
台北市驚傳工安意外 民眾推大門摔洞口身亡2019-04-08 13:41
六輕氣爆 村民以為「阿共仔打過來」2019-04-07 17:51
討債要求發生關係「讓妳扣1萬」 強制性交判3年半2019-04-08 12:36
他辯小女友誤吸「二手」K菸 法官不信仍判無罪2019-04-07 23:39
留言