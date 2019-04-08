影／深澳漁港有車落海 釣客眼睜睜看傻眼

2019-04-08 14:38 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



今天中午，新北市深澳漁港傳出有車輛落海。

52歲施姓男子急忙跑到岸巡二大隊深澳安檢所報案，指他車停在碼頭邊，人下車，沒拉手煞車，車子滑落港內。車主請吊車前往拖吊，車已吊起，人員均安。