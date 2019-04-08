幼兒魚刺卡喉嚨見血嚇壞爸媽 警車開道護送就醫

2019-04-08 13:55 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市徐姓夫妻昨天傍晚帶著3歲幼兒，前往蘆竹區一家大賣場購物，並購買魚肉餵食幼兒，不慎疏忽未注意魚肉裡有一根魚刺，不料該幼童吃下後，隨即被魚刺卡住喉嚨，造成吞嚥困難，痛苦難耐，並伴隨咳血症狀，嚇壞徐姓夫妻。