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播出8年…「上班這黨事」驚傳收攤 明最後一次錄影

好印象完全崩壞！ 10大世界第一 日本人看了都慚愧

幼兒魚刺卡喉嚨見血嚇壞爸媽 警車開道護送就醫

2019-04-08 13:55聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園市徐姓夫妻昨天傍晚帶著3歲幼兒，前往蘆竹區一家大賣場購物，並購買魚肉餵食幼兒，不慎疏忽未注意魚肉裡有一根魚刺，不料該幼童吃下後，隨即被魚刺卡住喉嚨，造成吞嚥困難，痛苦難耐，並伴隨咳血症狀，嚇壞徐姓夫妻。

蘆竹分局今天上午表示，徐姓夫妻開車當時將幼兒送到附近診所醫治，但是診所無醫療設備，不知所措，幸好看到執勤員警求助，警方立即警車開道護送徐姓夫妻和幼兒趕到林口長庚醫院治療，順利取出魚刺，徐姓夫妻看到幼兒不再哭鬧，才放下一顆緊張心情，不斷向兩名員警道謝。

桃園市徐姓夫妻餵食幼兒魚肉吞下魚刺哭鬧，嚇壞夫妻，警方開道護送就醫順利取出魚刺。...
桃園市徐姓夫妻餵食幼兒魚肉吞下魚刺哭鬧，嚇壞夫妻，警方開道護送就醫順利取出魚刺。圖／警方提供
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桃園市徐姓夫妻餵食幼兒魚肉吞下魚刺哭鬧，嚇壞夫妻，警方開道護送就醫順利取出魚刺。...
桃園市徐姓夫妻餵食幼兒魚肉吞下魚刺哭鬧，嚇壞夫妻，警方開道護送就醫順利取出魚刺。圖／警方提供
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夫妻林口長庚
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

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