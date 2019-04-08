男胸痛凌晨求助消防隊送醫 贈5千元請吃宵夜

2019-04-08 12:54 中央社 南投縣8日電



一名中年男子因胸痛感到非常不適，凌晨向南投縣消防局日月潭分隊求助，值班人員趕緊開救護車送男子急診，事後男子寄感謝信到消防局，並附上新台幣5000元現金「請吃宵夜」。

「贈伍仟元予消防局第一線救災救人的英雄，請吃宵夜，感恩謝謝」，南投縣政府消防局日前收到一封感謝信，並附5張千元大鈔，內容除感謝消防人員，更強調這筆加菜金是「請吃宵夜」，消防局查出受助民眾感謝第二大隊日月潭分隊救護處置得當且展現高度熱忱。

南投縣消防局今天發布新聞稿表示，日月潭分隊隊員張逸群、役男林家平1月29日凌晨1時54分值勤時，一名中年男子自行駕車到日月潭分隊求助，自述胸悶、胸痛，身體非常不舒服，張逸群與林家平立即開救護車將男子送到埔里基督教醫院急診。

消防局表示，病患對出勤人員處置得當且展現高度熱忱留下深刻印象，因此以信件表達謝意並贈5000元要請消防人員吃宵夜；但消防人員搶救火災、提供緊急救護是職責，因此婉拒民眾好意，後續將民眾謝意轉知日月潭分隊，並依規定知會政風室及返還餽贈。

消防局表示，執行救災、救護任務是消防人員應盡職責，民眾的肯定已為默默付出的消防員注入一股暖流，並激勵人員持續為社會大眾做最好服務，民眾可表達謝意，但不須送禮，公務員除有例外情形，不得收受餽贈。