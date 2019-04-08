貨車逆向超車擦撞左轉車 肇事司機：應該沒事阿

2019-04-08 10:21 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市廖姓男子上月中旬開車行經東區振興路要迴轉時，一輛貨車突然後後方逆向行駛對向車道，直接撞上廖的轎車，造成轎車車頭毀損，未料肇事的貨車司機揚長而去，廖向警方報案後，警方根據監視器通知肇事的黃姓男子到案，黃辯稱「知道有碰撞到阿，但應該沒事阿」，但警方檢視黃的貨車，明明車尾就有撞擊毀損的痕跡，全案警詢後，今依違反道交條例函請台中市交通事件裁決處開罰。

台中市第三警分局交通分隊調查，上月15日下午5時許，東區振興路發生一起肇事逃逸的交通事故，廖姓男子（60歲）行經案發地點時要迴轉，未料突然遭一輛逆向行駛的貨車撞上，貨車擦撞廖車的左前保險桿後，直接向前加速逃逸而去。

警方獲報後調閱監視器發現，廖在案發路口要迴轉時，廖車前端剛切進對向車道，貨車從廖車左後方逆向行駛對向車道，直接擦撞廖的前保險桿，循線通知肇事的黃姓男子（51歲）到案，黃辯稱，自己知道有碰撞上車輛，但他覺得「應該沒事」，加上趕著要去送貨，就直接離開了。