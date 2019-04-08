情侶象山看夜景 遇風衣男持刀搶錢

2019-04-08 09:21 中央社 台北8日電



北市一對情侶昨晚到信義區象山永春亭看夜景時，遭一名身穿風衣戴口罩的中年男持刀威脅交出錢財，2人被搶新台幣700元後向警方報案，目前正調閱監視器追緝犯嫌。

北市警方昨晚10時許接獲一對年約20歲的情侶報案，他們表示約9時許在象山永春亭附近遇到一名身穿風衣且戴口罩的50餘歲男子，持刀擋住他們去路並要求交出身上財物，兩人受驚嚇之餘只好共交出身上的700元，犯嫌得手後便下山離去。

警方今天表示，昨晚已先進行現場採證作業，目前正調閱周遭監視器畫面，以追緝犯嫌身分和行蹤，到案後將依強盜罪嫌偵辦。