飛車自撞分隔島 男騎士頭破血流送醫不治

2019-04-07 23:06 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



台北市萬華區今（7）晚7時許發生一起死亡車禍，一名43歲高姓男子騎車延西園路往北，行經西園、莒光路口時，因不明原因以高速撞上分隔島，經救護人員送往台大醫院救治後，仍在接近9時被宣告不治。

據了解，高男以較高時速撞上中央分隔島，車輛碎片散落一地，警消獲報到場時，發現高男頭部遭受大力撞擊，並受傷出血，經送台大醫院搶救後不治，詳細案情仍有待警方進一步釐清。