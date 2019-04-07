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澎湖馬公市超商前3轎車碰撞 5人受傷送醫

2019-04-07 22:27聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

今天晚間8點多，澎湖馬公市興仁里便利超商前發生一起車禍，3輛轎車碰撞、5人受傷送醫。澎湖縣消防局指出，此起車禍有3女2男受傷送醫，5傷患意識全部清醒，送往三總澎湖分院救治。

警消指出，今晚8點16 分，馬公市興仁里7-11超市往機場方向發生車禍，共有3輛轎車受波及，初步調查5名傷患全是澎湖縣民，家住馬公市，年紀介於20歲至50歲之間，傷勢為擦傷或碰撞導致胸痛，5人意識均清醒，事故原因須進一步調查。

澎湖縣馬公市興仁里今晚發生車禍，多達5人送醫治療。記者徐白櫻／翻攝
澎湖縣馬公市興仁里今晚發生車禍，多達5人送醫治療。記者徐白櫻／翻攝
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