澎湖馬公市超商前3轎車碰撞 5人受傷送醫

2019-04-07 22:27 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



今天晚間8點多，澎湖縣馬公市興仁里便利超商前發生一起車禍，3輛轎車碰撞、5人受傷送醫。澎湖縣消防局指出，此起車禍有3女2男受傷送醫，5傷患意識全部清醒，送往三總澎湖分院救治。