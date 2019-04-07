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台南學甲民宅火警 延燒2戶無人受困

2019-04-07 17:54中央社 台南7日電

台南市繼新光三越中山店商圈今天上午火警，學甲區華宗路民宅下午也發生火警，延燒2戶，所幸火勢半小時內控制，無人受困，起火原因有待調查。

台南市消防局下午4時9分獲報，學甲區華宗路民宅冒出濃煙，直衝天際，消防局立刻趕往，4時35分控制火勢，目前仍在灌救中。

消防局初判，這起火警起火點在頂樓加蓋鐵皮屋，延燒兩戶，無人受困，起火原因有待調查。

台南中西區新光三越中山店商圈上午才發生火警，延燒4棟建築，無人受困，火勢在半小時內控制，1個半小時後撲滅，起火原因也有待鑑定。

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