爆炸氣體引發瓦斯外洩 麥寮鄉長緊急撤離5村萬餘人

2019-04-07 17:04 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



六輕台化芳香烴三廠今天下午發生大爆炸，威力強大，連遠在五公里外的台西鄉廟宇玻璃都被震碎，由於引發爆炸的瓦斯外洩所致，麥寮鄉長蔡長昆在第一時間趕到現場，並緊急撤離附近5村約萬餘人，暫時安置在附近學校，待現場安全後再撤回，以保村民安全。

「轟！」一聲巨響像是原子彈爆炸那般震撼可怕，距離現場最近約只一公里的多位村民說，當時他們在家泡茶，突然一聲巨響，玻璃都被震破，起先還以大地震，走出屋外，才看到六輕那邊火舌與濃煙高竄，才知道六輕又爆炸了。

村民說，五、六年前六輕因管線老舊，多次發生爆炸，聽說舊管線都已汰換了，所以停了許多年都沒再爆，如今換了新管怎麼也爆炸，太讓人憂心了。

麥寮鄉長蔡長昆、鄉代主席韓青山、鄉代吳明宜與縣議員許留賓均趕到六輕了解爆炸原因，同時啟動防災逃生機制，對鄰近海豐、三盛、後安、中興及許厝等村落居民暫時撤離村子。

蔡鄉長說，因爆炸是瓦斯，這些氣體外洩散發可能會影響人體，所以把附近五村約一萬多名居民暫時撤到附近學校空曠地安置，等現場氣體揮散後，安全無虞再回村，他也已連繫附近宮廟，並評估安全性，若到晚上如沒恢復安全，將把村民安置到廟的香客大樓並安排食宿。

蔡鄉長說，這次氣爆威力十分強大，幾乎全縣都聽到爆炸聲，他已要求六輕馬上停工調查氣爆原因，並承諾保證安全，否則鄉民將不同意復工。

除了麥寮鄉，連鄰近的台西鄉長林芬瑩及四湖鄉長蘇國瓏也都起到六輕了解，林芬瑩說，爆炸時她在崙豐進安府附近一處喪家坐，突然爆炸巨響，連這麼遠的廟的玻璃都被震碎。四湖蘇鄉長也說，他正與朋友泡茶，因鄰居正好蓋房子，還以為拆屋巨大震響，沒想到竟是六輕爆炸。三位鄉長齊聲請求六輕儘速善後。