機車撞進中埔台三線柑仔店 「幹譙阿嬤」店中2人受傷

2019-04-07 16:59 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



在嘉義縣中埔鄉台三線大彎道路邊經營「阿婆灣柑仔店」的阿嬤陳富，是重機騎士口中「幹譙阿嬤」，見重機車友過彎摔車，總不忘站路口告誡，今天中午柑仔店遭一輛125西西普通重機車衝撞，騎士事先跳車，顧店阿嬤媳婦戴秋燕正在門口，被破碎玻璃割傷，機車騎士與戴秋燕2人腳受傷就醫，當時阿嬤在店後家中休息未被波及，她罵：「恁娘！要他們騎卡慢不聽！出事了吼。」

中埔警分局調查，肇事的機車騎士酒測值零，中午125西西普通重機車，從大埔鄉騎往中埔鄉，疑過彎不慎，衝撞「阿婆灣柑仔店」，撞破玻璃櫥櫃，雜貨散落一地，機車騎士與阿嬤媳婦戴秋燕2人腳受傷就醫，肇事原因鑑定中。

車禍發生阿嬤孫子適返家過節，他說，中午12點40分，當時阿嬤在雜貨店後面住家休息，媽媽戴秋燕顧店，媽媽在門口和人聊天，突然有名騎士轉彎疑似車子壓太低，以致失控，騎士跳車，重機車衝撞進雜貨店，撞破玻璃櫥櫃，媽媽被碎玻璃割傷。