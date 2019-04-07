台塑六輕廠爆炸火勢已控制 職安署要求停工

2019-04-07 16:44 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ╱即時報導



台塑麥寮六輕廠區台化芳香烴三廠下午發生氣爆案，職安署中區職安中心表示，目前火勢已受控制，初步了解爆炸原因為LPG蒸餾塔頂部的管線洩漏所致，已要求該廠相關製程停工。

雲林縣消防局今天下午2點4分獲報六輕廠區發生氣爆，爆炸巨響，連30多公里外的林內鄉都聽得到；且現場濃煙密布，遠遠就看得見。不過雲林縣消防局初步了解，現場無人員傷亡，但也呼籲民眾不要到場圍觀。

職安署中區職安中心表示，因無人傷亡，初步研判不屬於職安事件。不過，目前已要求該廠相關製程停工，將進一步釐清整起事件造因，是管線設備老舊造成危害，或是因人為疏失、制度不全等因素。

【中央社／台北7日電】

麥寮六輕台化三廠今天下午發生爆炸事故，環保署今天表示，下午約2時38分主動聯繫台化公司答覆疑似LPG爆炸，雖然非列管毒性化學物質，但已派中區技術小組前往了解中。

雲林縣消防局下午2時5分左右接獲報案，麥寮六輕工業區台化芳香烴三廠發生爆炸聲，隨即竄出濃煙，並伴隨震動，就連遠在5、6公里外的麥寮橋頭地區居民，都感受到「震撼」，消防局研判是液化石油氣（LPG）管線去乙丁烷塔破裂引起，目前無人員傷亡傳出。

環保署毒物及化學局局長謝燕儒今天受訪指出，事發後已主動聯繫台化公司，台化公司初步研判是LPG管線爆炸，雖然這並非列管毒性化學物質，但因六輕廠區內運作的毒化物種類及數量龐大，所以仍派出中區技術小組前往了解。

謝燕儒表示，中區技術小組到場之後會進行採樣、確認情況，了解是否有毒化物外洩、進行檢測等，也會持續監控後續處理。