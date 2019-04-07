獨居翁出門5百公尺暈眩路倒 員警及時上前救援

2019-04-07 16:08 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ╱即時報導



高雄王姓老翁獨自出門散步，卻在離家4、5百公尺遠的地方跌倒在地，經熱心民眾報案，員警趕到現場，不僅請救護人員來為老翁查看身體，還將老翁護送回家，讓老翁的女兒大讚警方及時協助「好險有你們」。

據了解，王姓老翁（78歲）育有三名女兒皆已出嫁，平常獨自一人居住於新興區同愛街住處，吃飯則仰賴女兒固定前往送餐，而王當天想獨自一人外出散步，沒想到走出同愛街住處後，剛走了4、500公尺，便突然感到身體不適，暈眩後不慎跌倒路旁。

新興警分局中山路派出所前天19時許接獲報案，民眾指出中山路八德路口有人路倒，巡佐郭丘福及警員李延嘉立即趕抵現場，發現一名老翁倒臥在車水馬龍的馬路旁，看似身體相當虛弱，無法起身。

員警見狀立即上前關心王姓老翁的身體狀況，由於老翁高齡，現場行動緩慢且身體有顫抖的情形，員警擔心老翁身體安危便立即通知119人員前來救護。

所幸經救護人員到場評估檢視後，老翁身體並無問題，只是因體力不支而倒臥路旁，老翁雖不斷婉拒員警協助，但警方見老翁年事已高，且當時燈光昏暗，加上車流量龐大，為了安全起見，員警還是決定將老翁護送回家中。