六輕氣爆非首遭 上次居民驚嚇誤為砲彈演習

台塑麥寮六輕廠區台化芳香烴三廠今天下午兩點左右疑因LPG管破裂，發生氣爆，「碰」一聲巨響連斗六、林內山區都聽得到，消防局已派員搶救，目前初步了解無人傷亡，台化芳香烴三廠發生意外已非首遭，2015年9月管線氫氣外洩閃燃引發氣爆，雖沒有大火，驚動鄰近麥寮、台西等地居民，當時居民以為軍方在砲彈演習，直呼「太嚇人了」。

當時六輕初步調查，氣爆原因是氫氣壓縮機跳脫造成氫氣外洩、閃燃，加上要排入廢氣燃燒塔的氣體排放量大，才瞬間造成巨爆及短暫性起火，火勢很快被消防隊撲滅。

台塑六輕於2010、2011年接連發生大規模爆炸工安意外後，台塑宣布斥資140億元新建公共管架，改善老舊管線問題。但當時居民抱怨，管線既已換新，卻還是讓老百姓活在氣爆威脅中，要求六輕說明白。

雲林縣消防局今天下午兩點零4分獲報六輕廠區發生氣爆，林內鄉長張維崢表示，2點左右聽到一聲巨響，以為是附近砲兵部隊試射，沒想到是六輕氣爆，連30多公里外的林內鄉都聽得到。