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六輕氣爆非首遭 上次居民驚嚇誤為砲彈演習

2019-04-07 15:38聯合報 記者李承穎李京昇蔡維斌╱即時報導

台塑麥寮六輕廠區台化芳香烴三廠今天下午兩點左右疑因LPG管破裂，發生氣爆，「碰」一聲巨響連斗六、林內山區都聽得到，消防局已派員搶救，目前初步了解無人傷亡，台化芳香烴三廠發生意外已非首遭，2015年9月管線氫氣外洩閃燃引發氣爆，雖沒有大火，驚動鄰近麥寮、台西等地居民，當時居民以為軍方在砲彈演習，直呼「太嚇人了」。

當時六輕初步調查，氣爆原因是氫氣壓縮機跳脫造成氫氣外洩、閃燃，加上要排入廢氣燃燒塔的氣體排放量大，才瞬間造成巨爆及短暫性起火，火勢很快被消防隊撲滅。

台塑六輕於2010、2011年接連發生大規模爆炸工安意外後，台塑宣布斥資140億元新建公共管架，改善老舊管線問題。但當時居民抱怨，管線既已換新，卻還是讓老百姓活在氣爆威脅中，要求六輕說明白。

雲林縣消防局今天下午兩點零4分獲報六輕廠區發生氣爆，林內鄉長張維崢表示，2點左右聽到一聲巨響，以為是附近砲兵部隊試射，沒想到是六輕氣爆，連30多公里外的林內鄉都聽得到。

雲林縣消防局已派遣麥寮、北五、台西、東勢車組前往搶救，多位麥寮的民意代表，雲林縣議員許留賓也在現場直播，廠方人員初步研判可能是管線易燃氣體外洩所致，台塑廠方已關閉所有管線緊急搶救中林縣消防局初步了解無人員傷亡，呼籲民眾不要到場圍觀。

台塑麥寮六輕廠區發生大火。圖／取自蘇治安臉書
台塑麥寮六輕廠區發生大火。圖／取自蘇治安臉書
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台塑麥寮六輕廠區發生氣爆事件。記者陳雅玲／翻攝
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