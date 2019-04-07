台塑麥寮六輕廠區氣爆起火 「碰」巨響連山區都聽到

2019-04-07 14:49 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



台塑麥寮六輕廠區台化芳香烴三廠下午兩點左右疑因LPG管破裂，發生氣爆，「碰」一聲巨響連斗六、林內山區都聽得到，消防局已派員搶救。

雲林縣消防局今天下午兩點零4分獲報六輕廠區發生氣爆，消防局初步了解是台化芳香烴廠發生氣爆，濃煙遠遠就看得見。

林內鄉長張維崢表示，2點左右聽到一聲巨響，以為是附近砲兵部隊試射，沒想到是六輕氣爆，連30多公里外的林內鄉都聽得到。