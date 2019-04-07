濃煙竄天際！麥寮六輕傳氣爆 初步瞭解為液化石油氣管破裂

2019-04-07 14:39 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



六輕廠起火，遠處可見竄至天際的濃煙。圖/民眾提供 分享 facebook

雲林麥寮六輕工業區台化芳香烴三廠下午2點傳出氣爆，初步瞭解是200區LPG(液化石油氣)管破裂，雲林縣消防局目前趕往現場救災，是否有人傷亡仍待釐清。

消防人員指出，下午2點4分接獲通報，2點25分現場消防人員抵達南門回報，已見明顯火光冒出，狀況不明。