2尖石獵人失足墜崖失去意識 消防員連夜溯溪搶救

2019-04-07 14:27 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹縣尖石鄉昨天深夜傳出民眾墜崖意外，尖石鄉3名男子昨天相約前往北道下部落鄰近山域打獵，未料其中吳姓與蔣姓男子不慎失足滑落懸崖，新竹縣政府消防局接獲報案後立刻派員前往搶救，因2名傷者已失去意識，消防人員不敢大意，利用微弱燈光，垂降至20公尺下的懸崖將人員救出，而為了搶時間，還棄陸路改走水路，水深一度及大腿，搬運2個小時終於順利將傷者救出送醫。

新竹縣政府消防局指揮中心於昨天晚間10點15分接獲湯姓男子報案，稱與朋友共3人前往北道下部落鄰近山域打獵，因天色昏暗，2名同行友人失足不慎滑落懸崖，湯姓男子下去確認2名墜崖友人，因其受傷無法行走，但因山區訊號不佳無法報案，立即折返登山口，打電話新竹縣政府消防局報案請求救援，消防局當下立即派遣尖石、橫山分隊3車7人，攜帶搜救裝備、照明燈具、繩索、SKED等裝備前往救援。

新竹縣政府消防局說，大約10點40分接觸報案人後了解現場狀況，因墜崖民眾身處懸崖峭壁之處，現場指揮官尖石分隊隊員何仰哲立即請指揮中心加派人力前來支援，指揮中心立即加派第二大隊、竹東及橫山分隊人員前往，由橫山分隊分隊長林立忻率警消7名攜帶搜救裝備、照明燈具、繩索等裝備前往支援。