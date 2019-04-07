搶妻疑雲？兩遺體修復師狹路相逢互毆

2019-04-07 13:52 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



經常上電視受訪的郭姓男性遺體修復師於清明節時，與同為遺體修復師的謝男在湖口交流道附近發生車禍，引發肢體暴力，郭男與謝男雙雙掛彩，郭男還被指控妨害家庭，捲入婚外情疑雲中。

郭男與學生鄭小姐昨天下午5點多共乘一車行經湖口時，在新竹縣湖口交流道與鄭女的丈夫謝男相遇，謝男以車擋住對方，要求下車，但雙方卻越講火氣越大，謝男要求鄭女與他回家遭拒，讓謝男認為妻子不回家都是因為郭男的關係，雙方爆發口角與肢體暴力，導致郭男與謝男雙雙掛彩。

警方為避免雙方再度起衝突，將郭男與鄭女分配於湖口派出所製作筆錄，謝男則單獨在湖鏡派出所製作筆錄。警方就車禍、傷害部分製作完筆錄後，鄭女仍表示拒絕返家，她反控謝男違反保護令擅自靠近她，不過經警方查詢後發現，鄭女雖申請保護令，但尚未通過核發，因此謝男並未違反保護令。

兩位遺體修復師互毆，也造成59歲郭男被打到流鼻血，50歲謝男自己頭、手也多處挫傷，兩人製作完筆錄後皆表示暫不提告，離開派出所各自返家，直至晚間11時許，謝男再度返回派出所表示，要對郭男提告傷害與妨害家庭，警方也協助謝男完成程序並通知郭男。

根據警方了解，鄭女與謝男兩人結婚多年，近來才時有爭吵，鄭女因一個月前離家後至今未歸，謝男開始認為郭男就是妻子不回家的主因。郭男也喊冤表示，鄭女跟他學習遺體修復技能，自己只是載著學生去實習、看塔位，並不了解她們的婚姻生活，更不知道鄭女已多日未返家。