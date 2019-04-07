專業廚工進駐消防分隊 打火弟兄大讚：有家的感覺

2019-04-07 13:24 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



吃飽才有力氣打火，為了慰勞辛勞的打火弟兄，新竹市政府編列經費為竹市消防局新增聘3位專業廚工，不僅有專業證照更擅長各式中西式料理，料理口感十足讓消防弟兄餐餐滿意，一周五天的菜色及營養度更是豐富多樣化，任何人看了都會食指大動，讓工作勤務繁重、時數長，生活起居幾乎都在隊上的消防員，天天吃到尚青的料理，免除用餐煩腦之餘，也照顧好他們的胃。

新聘的3位廚工，分別為埔頂廚工曾阿姨，69歲的她具備乙級廚師執照，曾經在幼稚園廚師據點掌廚，擅長中式餐點，已退休的她想藉此充實退休生活，讓還能動的自己服務社會。朝山的李阿姨，61歲的她曾在新光三越築地魚壽司專櫃工作十年、松阪屋工作三年，熟悉魚、肉類處理，也考有丙級廚師執照，退休後在去年還參加元培科大培訓「地方小吃與中餐餐飲執照課程」學會甜點小吃，也是想來充實退休生活。

最後一位是擔任義消的馬仲威，他擅長中式餐點家常菜，從小就幫忙家裡各種廚房的工作，29歲的他就有著總舖師的手藝，目前也協助家裡父母餐飲業的雜事。2017年參加義消後，深刻體會到警消的辛勞，有時勤務一來，想在隊上好好吃上一頓飯相當困難，得知此次金山分隊需要廚工，工時很彈性，可以兩邊兼顧下，來到隊上幫廚，獻上好廚藝，讓消防隊友們可以不用為吃飯再煩腦。

新竹市消防局長李世恭表示，去年聘請2位廚娘照顧消防員的餐食，受到同仁反好評，今年再向市府爭取3個名額，配在朝山、金山、埔頂分隊，讓訂餐較不方便的分隊同仁省去用餐煩腦。消防局表示，多數分隊伙食是外送自助餐，增聘於三個分隊較遠，沒有自助餐外送，就以訂便當解決，現在有廚工煮飯，提供4菜1湯的菜色也偶爾依節日出幾道應節菜，讓同仁有家的感覺。