接地氣！新竹縣警從派出所到警局都學客語

2019-04-07 12:27 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹縣民組成多元，特別的是，新竹縣為客家大縣，需要面對縣內有不少客家族群民眾。為服務有需要的民眾，竹縣警方推動多種學習在地語言的方式，讓第一線的執勤員警能夠提升客語聽力與會話能力。

警察局指出，為了讓同仁無壓力的學習客語，新竹縣政府警察局透過每週兩次的會議時間，請熟稔客語的主管，使用客語進行視訊業務報告及10分鐘的每日常用客語詞彙教學，從警察局到派出所都一起學習，也鼓勵同仁自由參與客語學習社團。

曾經接到民眾使用客語報案的110執勤員警謝孟娟表示，有名老先生報案只會說客語，剛好她不會說客語，當下完全幫不上忙，只能趕緊請熟悉客語的同仁協助，換言之，一接到電話若能溝通，相信對方內心一定比較安定，很快就可以說出需要協助等事項，而警方也能馬上回應處理。

新竹縣政府警察局長黃家琦剛到任，新竹縣長楊文科在布達儀式中，特別勉勵他，要入境隨俗「接地氣」，黃家琦隨即在拜會地方的車程中即知即行，他也將這個紮根工作向下延伸。