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鳳山施工挖破瓦斯管 警消通知瓦斯公司止漏

2019-04-07 11:07中央社 高雄7日電

高雄市鳳山區國泰路二段一處工地，今天上午近9時30分因施工不慎挖破瓦斯管線，現場瀰漫濃濃瓦斯味，警方和消防人員據報先通知瓦斯公司關閉管線開關，並以水霧防護警戒。

高雄市消防局初步調查，位於鳳山區國泰路二段60巷的這處工地，正進行環境改善工程，疑因施工不慎挖破瓦斯管線。

施工人員除了緊急通報欣雄瓦斯公司人員並於10分鐘後立即關閉管線開關止漏，警方也管制交通，並由消防人員以水霧防護警戒，沒有擴大災情。

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