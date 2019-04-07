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勇警奮力攔火車救人 中央與地方長官表揚

2019-04-07 09:51中央社 台中7日電

台中市警察局烏日分局三和派出所警員姜宏杰5日奮不顧身攔下自強號火車救下臥軌民眾，義舉受到內政部長徐國勇及警政署長陳家欽致簡訊嘉勉，市長盧秀燕也轉達慰勉之意。

烏日分局表示，姜宏杰於5日上午11時30分在成功嶺前平交道獲報「有人臥軌」，且火車正駛向臥軌處，千鈞一髮之際，立即按下平交道阻斷器，並在火車到達前，狂奔600公尺向火車駕駛示警停車，才在火車有效剎停距離內，及時阻擋火車在臥軌前端剎停，挽救企圖自殺民眾及整列火車乘客的安全。

烏日分局指出，徐國勇及陳家欽見報導後深受感動，除了立即親致嘉勉簡訊表揚外，對姜員機智、勇敢救人事蹟，台中市長盧秀燕也特別請台中市警察局長楊源明代表轉達慰勉及肯定之意，中央、地方長官同時表揚義舉，備感溫馨。

楊源明事後由分局長吳耀南陪同下抵達三和派出所，除了頒發姜員慰勉金外，並和在場同仁泡茶話家常，力誇姜員因擁有護理背景，才能在危機發生時，臨危不亂，當機立斷按押阻斷器並一路飛奔擋火車，正確處置及時擋住行進中的火車、化解重大憾事。

姜宏杰則指出，當時只有10幾秒的判斷時間，他沒有想太多，一心只想救人，當下決定阻擋火車，把臥軌老翁拉出挽救民眾生命。

姜宏杰一對就讀小學和幼稚園的女兒在家看到新聞報導，知道爸爸英勇的行為，也吵著媽媽帶著鮮花到派出所送給爸爸，場面快樂溫馨。

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。如果需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

臥軌生命線台中市
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