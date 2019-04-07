轎車衝進南方澳漁港 警消救出1人無呼吸心跳

2019-04-07 07:29 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



宜蘭縣蘇澳鎮南安路今天凌晨傳出有一台轎車衝入海裡，消防局接獲報案後立即派遣人車前往搶救。

消防局表示，今天凌晨3點25分接獲報案，但不知車內人數，獲報後立即派遣南方澳、馬賽分隊出動人、車、艇前往搶救，當時現場天色昏暗，也出動潛水人員前往支援。