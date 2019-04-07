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轎車凌晨衝進南方澳漁港 警消救出1男子無呼吸心跳

MiLB／被清出40人名單 曾仁和遭小熊指定轉讓

轎車衝進南方澳漁港 警消救出1人無呼吸心跳

2019-04-07 07:29聯合報 記者江婉儀╱即時報導

宜蘭縣蘇澳鎮南安路今天凌晨傳出有一台轎車衝入海裡，消防局接獲報案後立即派遣人車前往搶救。

消防局表示，今天凌晨3點25分接獲報案，但不知車內人數，獲報後立即派遣南方澳、馬賽分隊出動人、車、艇前往搶救，當時現場天色昏暗，也出動潛水人員前往支援。

搜救人員用吊車將轎車吊上岸，一名約47歲男子無呼吸心跳，車內僅1人，至於落海原因為何，警方仍在釐清。

搜救人員用吊車將轎車吊上岸。圖／宜蘭縣消防局提供
搜救人員用吊車將轎車吊上岸。圖／宜蘭縣消防局提供
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搜救人員在海面上來回搜尋。圖／宜蘭縣消防局提供
搜救人員在海面上來回搜尋。圖／宜蘭縣消防局提供
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