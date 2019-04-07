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浪高2米，陣風9級…船艇「翻底」5人落海 海巡搏命救起

2019-04-07 00:47聯合報 記者林保光／高雄報導

台南市體育會帆船委員會人員前天航經高雄港外海錨泊區，遇強風吹襲，兩船先後翻覆，五人落海。高雄海巡隊冒著風浪救起五人，過程驚險萬分，副隊長魏彰佑說，海浪隨時「可能讓施救的人，下一秒鐘變成待救的人」。

台南市體育會帆船委員會的帆船「翻底」，民眾在風浪中被高雄海巡隊救起。 記者林保光...
台南市體育會帆船委員會的帆船「翻底」，民眾在風浪中被高雄海巡隊救起。 記者林保光／翻攝
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「看到那一幕，我們真的嚇一跳」有多次海上救人經驗的巡防艇艇長黃仁城說，當時看到救生艇「翻底」，不像以前只是有人落海，這趟要救的是整艘船都翻掉的人，因為不知道救生艇和帆船下有無尖物，巡防艇如果貿然靠近，可能反造成巡防艇出事，尤其帆船繩索多，最怕把繩索絞進巡防艇的車葉，只能維持約四公尺的距離，在風浪中拋繩索救人。

海巡署艦隊分署高雄海巡隊前天下午獲報，台南市體育會帆船委員會一艘帆船和一艘救生艇，在中洲外海、距離旗津海岸一點六海里處翻覆，隨即派遣ＰＰ—二○五八巡防艇趕赴救人。

當時高雄中洲外海錨泊區海象不佳，風力六至七級，陣風九級，浪高兩公尺。高雄海巡隊副隊長魏彰佑說，海水推擠產生的湧浪，隨時「可能讓施救的人，下一秒鐘變成待救的人」。

5名落海民眾被救上海巡署巡防艇後，仍心有餘悸。 記者林保光／翻攝
5名落海民眾被救上海巡署巡防艇後，仍心有餘悸。 記者林保光／翻攝
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意外發生事時，ＰＰ—二○五八巡防艇艇長黃仁城率隊在高雄林園汕尾海域，維護往來屏東東港、小琉球的交通船安全。他一接獲通報救人，直納悶「明明是清明節，而且海象差，怎麼還有人出來玩帆船，還玩到翻船？」但在惡劣海象中，趕緊頂浪快速航向高雄港，搶救落海者，約半小時抵達翻船的中洲海域。

據了解，翻覆的救生艇載著台南市體育會帆船委員會吳姓教練和另名陳姓男子，吳有近廿年救人經驗，獲救後仍顯得沉著。帆船上則有高姓船長及郭姓男子及英國留學生喬登。他們都曾希望海巡艇將船翻正，但因風浪過大，廿噸級的巡防艇難以翻正，他們只能眼睜睜看著兩艘船慢慢沉下海裡。

海巡人員拋繩索，讓救生艇落海的2人拉繩獲救。 記者林保光／翻攝
海巡人員拋繩索，讓救生艇落海的2人拉繩獲救。 記者林保光／翻攝
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