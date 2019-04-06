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影／救臥軌男+600火車乘客 台鐵讚勇警做對1件事

2019-04-06 23:26聯合報 記者趙容萱╱即時報導

台中市警局烏日分局三和派出所警員姜宏杰昨天近午成功營救臥軌男子，並且保住急駛而來的自強號列車上600名乘客安危。台鐵說明，要讓時速破百公里的自強號減速到完全停止，至少需要700公尺距離，勇警姜宏杰當機立斷，選擇馬上按下平交道緊急按鈕，是最正確做法，成功救援列車上的旅客與臥軌男。

台鐵建議民眾，若發現平交道上有車輛拋錨、塞車等問題，或發現其他障礙物時，請盡速按下平交道旁紅色「緊急按鈕」，以避免發生重大傷害事故。

37歲姜宏杰綽號「小護士」，曾任護理師半年，後從警10年，熱心助人。姜宏杰回想當下可能腎上腺素大爆發，「平常跑步測驗都沒跑這麼快」，當時因柵欄放下，警報鈴聲大作，不清楚列車行進方向，他先按南下平交道緊急按鈕，邊跑邊請他人勸離臥軌男，再飛快按北上緊急按鈕。

此時，南下鐵道出現亮點，列車從遠處逼進，他朝著列車狂奔、吹警哨、狂揮指揮棒示意列車停下，自強號列車在他眼前停住，「原來，火車這麼龐大喔！」他回頭看，臥軌男已被勸離，鬆了一口氣。

台鐵說明，受影響自強號105列車為潮洲到七堵的南下直達列車，當時列車已快速通過新烏日站，往彰化站方向行駛，列車10車廂約600名乘客，自強號列車最高速限120公里推算，行進時速超過100公里。

台鐵估算，以當時自強號列車載客量、時速計算，列車司機員從接獲平交道緊急按鈕訊息，減速到完全停止，約需700公尺，因此按下平交道緊急按鈕是最正確的做法；若要靠列車司機員目測，目測距離約為100尺，從發現到列車減速、停止，為時已晚。

警員姜宏杰說明，他按下南下、北上平交道緊急按鈕後，狂奔約600公尺，邊揮指揮棒、...
警員姜宏杰說明，他按下南下、北上平交道緊急按鈕後，狂奔約600公尺，邊揮指揮棒、吹警笛，示意自強號列車停下。記者趙容萱／攝影
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警員姜宏杰說明，他按下南下、北上平交道緊急按鈕後，狂奔約600公尺，邊揮指揮棒、...
警員姜宏杰說明，他按下南下、北上平交道緊急按鈕後，狂奔約600公尺，邊揮指揮棒、吹警笛，示意自強號列車停下。記者趙容萱／攝影
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列車自強號臥軌
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