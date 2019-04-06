台南玉井民宅廚房氣爆 77歲老人燙傷送醫

2019-04-06 19:34 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



台南市玉井區一處民宅廚房瓦斯下午突然氣爆， 一聲爆炸巨響後廚房天花板炸裂，屋內一團混亂， 現場僅少許火勢很快熄滅，姚姓77歲老人身體20%二度燒燙燒，意識清楚送醫治療。消防員研判可能現瓦斯桶氣爆，真正爆炸原因仍待調查。

台南市玉井區武成街有民宅下午氣爆，台南市消防局玉井消防分隊到場見一名老人遭燒燙傷，隨即送往成大醫院救治。