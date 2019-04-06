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台南玉井民宅廚房氣爆 77歲老人燙傷送醫

2019-04-06 19:34聯合報 記者周宗禎╱即時報導

台南市玉井區一處民宅廚房瓦斯下午突然氣爆， 一聲爆炸巨響後廚房天花板炸裂，屋內一團混亂， 現場僅少許火勢很快熄滅，姚姓77歲老人身體20%二度燒燙燒，意識清楚送醫治療。消防員研判可能現瓦斯桶氣爆，真正爆炸原因仍待調查。

台南市玉井區武成街有民宅下午氣爆，台南市消防局玉井消防分隊到場見一名老人遭燒燙傷，隨即送往成大醫院救治。

消防員指出，姚姓老翁自稱正走入廚房，不知為何就突然爆炸，廚房天花板破損物品四散掉地，為何會氣爆還不清楚。

台南玉井一處民宅下午氣爆， 走進廚房的姚姓老人受傷送醫。圖/ 台南市消防局長李明...
台南玉井一處民宅下午氣爆， 走進廚房的姚姓老人受傷送醫。圖/ 台南市消防局長李明峯提供
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台南玉井一處民宅下午氣爆， 走進廚房的姚姓老人受傷送醫。圖/ 台南市消防局長李明...
台南玉井一處民宅下午氣爆， 走進廚房的姚姓老人受傷送醫。圖/ 台南市消防局長李明峯提供
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台南玉井一處民宅下午氣爆， 走進廚房的姚姓老人受傷送醫。圖/ 台南市消防局長李明...
台南玉井一處民宅下午氣爆， 走進廚房的姚姓老人受傷送醫。圖/ 台南市消防局長李明峯提供
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