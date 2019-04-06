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婦人嫌鄰居養鵝叫聲吵 提熱水燙鵝蛋恐罰上萬元

2019-04-06 18:39聯合報 記者何烱榮╱即時報導

山居生活很愜意，但有人嫌蟲鳴鳥叫太吵，也有人拿鵝出氣！彰化縣員林市百果山區大峰里70多歲張姓婦人嫌鄰居飼養的鵝叫聲太吵，涉嫌從去年9月開始多次提著裝滿滾燙熱水茶壺，朝鵝身上淋，甚到淋在鵝蛋上。鄰居不滿提告，張婦承認燙鵝毀蛋，員林警方調查後依毀損罪嫌函送法辦。

張姓婦人抱怨鄰居飼養的鵝群愈來愈多，動不動就大叫，一大早叫，中午也叫，聲音很大，讓她聽得都快要「起肖」，實在受不了，才想到拿熱水去淋鵝淋蛋，讓鵝蛋都孵不出來，不要再吵人。

員林市東山派出所所長林士勝說，警方已經傳喚張婦完成詢問，並依毀損罪嫌函送彰化地檢署偵辦；至於張婦拿熱水淋燙鵝行為，另涉及虐待動物，也函送彰化縣政府農業處依法處理。

彰化縣動物防疫所所長董孟治說，根據動物保護法任何人不可無故傷害、騷擾虐待動物，違反者可罰1萬5000元到7萬5000元罰鍰。

飼主向警方報案說，去年9月開始發現連續有好幾窩鵝蛋都孵不出來，檢查鵝蛋才知鵝蛋早被人燙熟了；今年1月間決定裝監視器錄影，才知是鄰居提著裝有滾燙熱水的茶壺闖進她家，對著鵝和鵝蛋淋燙。

飼主說，聽到鵝被淋燙的慘叫聲，她真的揪心了1天，也睡不著覺，不知道鄰居的心態；對方還半夜找兒子闖進來找鵝蛋，還好了監視器才找到證據。

員林市大峰里張姓婦人嫌鵝叫聲太吵，涉嫌拿熱水淋燙鵝和鵝蛋。圖／記者何烱榮翻攝監視...
員林市大峰里張姓婦人嫌鵝叫聲太吵，涉嫌拿熱水淋燙鵝和鵝蛋。圖／記者何烱榮翻攝監視器畫面
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員林市大峰里張姓婦人嫌鵝叫聲太吵，涉嫌拿熱水淋燙鵝和鵝蛋。圖／記者何烱榮翻攝監視...
員林市大峰里張姓婦人嫌鵝叫聲太吵，涉嫌拿熱水淋燙鵝和鵝蛋。圖／記者何烱榮翻攝監視器畫面
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員林市大峰里張姓婦人嫌鵝叫聲太吵，涉嫌拿熱水淋燙鵝和鵝蛋。圖／記者何烱榮翻攝監視...
員林市大峰里張姓婦人嫌鵝叫聲太吵，涉嫌拿熱水淋燙鵝和鵝蛋。圖／記者何烱榮翻攝監視器畫面
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