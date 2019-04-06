18歲女子稱魔神仔附身 熱心警員查身分助返家

2019-04-06 18:30 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



18歲林姓女子不知何故，從新北市土城區，出現桃園市龍潭區街頭流連。警獲報趕抵，林女低頭喃喃自語稱想自殺，被魔神仔附身等。經查林女疑有思覺失調症，趕緊聯絡家人將她平安帶返家。

龍潭分局中興派出所接獲民眾報案，中興路與民豐一街口，有一女子獨自蹲坐路旁，口中喃喃自語稱想自殺，大家怕得不敢接近勸阻。警方隨即趕到場，發現女子精神恍惚、答非所問且情緒激動，

女子不斷向警方表示，自己是被「魔神仔」帶到該處，其他事情都不清楚。當時天色將暗，女子身著單薄衣物渾身發抖、蜷縮路邊，決定先行她帶返派出所安置，確保安全。

返警派出所女子，情緒仍不穩，不停自言自語、又哭又鬧。派出所女警顏利玲，苦口婆心好言安撫，自掏腰包購買熱食、飲料跟她溝通，女子情緒穩定後，仍無法清楚說出自己身分。

警員用電腦人臉辨識查證，再查詢失蹤人口系統核對，發現林女家住新北市土城區，疑思覺失調患者，家人有報失蹤人口協尋。經確認林女身分，警方即通知其家屬到派出所，最後順利的團聚。