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救1位臥軌男、600位火車乘客！「小護士」員警擋住自強號

2019-04-06 14:16聯合報 記者趙容萱╱即時報導

「要救1位臥軌男？還是600位火車乘客？」生死一瞬間，成為台中市警員姜宏杰最大的人生難題。

台中市警鳥局烏日分局三和派出所警員姜宏杰（紅圈處）獲報有男子臥軌，按下平交道阻斷...
台中市警鳥局烏日分局三和派出所警員姜宏杰（紅圈處）獲報有男子臥軌，按下平交道阻斷器後，再狂奔約600公尺示意火車停下，自強號列車在他面前停下，也救了臥軌男一命。圖／警方提供
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台中市烏日區成功東路平交道旁昨天出現臥軌男，當時有一列載滿乘客的自強號以時速破百公里的速度逼進。自強號105列車為七堵往潮洲直達列車，當時列車快速通過新烏日站，往彰化方向行駛，時速超過一百公里，車上約600名乘客；估計從司機員接獲平交道緊急按鈕訊息，減速到完全停止，約需要700公尺。

台中市警局烏日分局三和派出所警員姜宏杰。圖／警方提供
台中市警局烏日分局三和派出所警員姜宏杰。圖／警方提供
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姜宏杰內心打定主意，「要救臥軌男，也要救火車乘客」，他立刻按下平交道緊急按鈕後，往新烏日站方向拔腿狂奔600公尺，狂揮指揮棒，終於在生死瞬間成功擋住自強號列車，也救了臥軌男。

姜宏杰說，昨天上午11時30分，他在交整勤務時，有民眾告知，400公尺處有一男子躺在鐵軌上，他跑過去看，發現男子臥軌意圖輕生，當時平交道柵欄已放下，情況十分緊急。

姜宏杰指出，他想到火車上滿載乘客，加上勸離臥軌男也要時間，時間緊迫，先按下平交道緊急按鈕，請其他人勸離臥軌男，自己往新烏日站方向狂奔約600公尺發現火車，拚命吹警笛、狂揮指揮棒，已減速的自強號列車在他眼前停住，他回頭看，臥軌男已被勸離，才鬆了一口氣，深深感覺到「原來，火車這麼龐大喔！」

37歲姜宏杰綽號「小護士」，曾任護理師，後考進警察特考班，從警10年，熱心助人，事後他回想，也許是情況危急，腎上腺素爆發，還好讓火車停下，虛驚一場。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

台中市68歲陳姓男子昨天近中午因掃墓後思念亡父，在台中市烏日區成功東路平交道旁臥...
台中市68歲陳姓男子昨天近中午因掃墓後思念亡父，在台中市烏日區成功東路平交道旁臥軌。圖／翻攝自爆料公社
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臥軌列車自強號
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