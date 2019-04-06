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抱著偷來的內褲共眠 新莊內衣大盜落網

2019-04-06 13:26聯合報 記者巫鴻瑋╱即時報導

新北市新莊區上月有民眾報案晾曬在住家曬衣間的內衣褲老是不見，懷疑是被變態給偷走，警方調閱監視器終於在本月抓到嫌犯，員警上門搜查竟發現，嫌犯與近百件女性內衣褲「睡在一起」，他還稱這樣做可以舒緩壓力，員警也將依法將他送辦並擴大清查。

鄭姓男子（49歲）多次利用夜深人靜四下無人，沿著新莊區建國一路上行走，經過沿途住家如果有看見住戶將女性內衣褲晾曬在外頭，就忍不住想要帶回家「收藏」。

上月6日就有1名70歲的婦人，因為實在忍受不了自己買的蕾絲款名牌內褲多次「消失不見」，不僅煩惱又要再買新的內褲，更擔心的是就怕內衣褲是被變態給偷走，才終於鼓起勇氣向警方報案。

員警調閱監視器果真發現鄭姓男子總在深夜出沒，並且會趁四下無人之際，直接伸長手將住戶晾在欄杆或圍牆之內的內衣褲從曬衣桿上扯下，然後迅速塞入自己的口袋內。

警方本月1日前往鄭男家中搜查，才一進房門就發現他床舖上鋪滿了各式顏色款式的女性內褲，根本就是和內褲睡在一起。原本鄭男還辯稱是自己買來滿足慾望的，但經員警表明搜查結果，他才坦承是偷來舒緩壓力用的。

警方訊後將依竊盜罪嫌將他進行法辦，但因他偷來的內衣數量太過龐大，懷疑附近居民都有受害可能，如有居住在此的民眾發現內衣褲遭竊，也可撥打福營派出所警方聯絡電話（02）2901-7434或（02）2906-8302與警方聯繫。

在嫌犯房內搜出的女性內衣褲，平常嫌犯就是抱著內褲一起共眠。記者巫鴻瑋／翻攝
在嫌犯房內搜出的女性內衣褲，平常嫌犯就是抱著內褲一起共眠。記者巫鴻瑋／翻攝
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