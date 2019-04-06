超跑、重機墾丁車聚耍帥 警方強力路檢

2019-04-06 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



在清明連假登場的墾丁春天音樂季，雖然今年因場次縮水熱度大減，但每年都有超跑及重機車主南下車聚，超跑車隊和重機車隊天入夜後相繼在墾丁大街繞行「巡禮」，造型酷炫的超跑和重機，讓墾丁大街宛如超跑和重機車展，忽快忽慢的駕駛方式和刺耳的轟隆引擎聲浪，引人側目；屏東警方為壓制氣焰與監理站編排勤務稽查，2天告發各類違規46件。

每年墾丁音樂季都有超跑車友組車隊到墾丁車聚，今年還有哈雷車隊，吸睛度十足的超跑，從藍寶堅尼、保時捷、法拉利、麥拉倫、瑪莎拉蒂、BMW都有，每輛都價值不菲，但在墾丁大街忽快忽慢的駕駛方式一度影響交通，有車主刻意製造刺耳的轟隆引擎聲，引發過往遊客不滿；警方為維護民眾行車安全，連續兩晚執行大街攔撿勤務，

縣警局說，超跑和重機車隊常受民眾檢舉競速、改裝等問題，警方編排移動式測速及路檢勤務，連續2天在恆春鎮竟測得百件超速違規，昨天監警聯合路檢取締大型重機車，查獲變更燈光及不依車道行駛4件，加上其他變更車體、無照駕駛或註銷牌照等共46件，其中有3輛是權利車，由拖吊車當場移置保管。

屏東縣警局長葉明潭指出，早年稽查車輛過程耗時較長，常引發車主及民眾抱怨，今年運用新式「號牌辨識系統」實施違規稽查，更有效率的執勤方式取締交通違規，期盼墾丁春天音樂季永續正常化發展，徜徉在音樂與大自然美景之中，遊玩旅客除了舒適環境，也能提供正常休閒活動。