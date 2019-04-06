影／下車哈完菸內急撞車逃逸 車主怒：求償到底

2019-04-06 12:17 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市李男菸癮上身，停好車抽完菸又內急，竟倒車碰撞後車車輛，李未下車察看逃逸。陳姓車主發現愛車前方保險桿有明顯凹陷，友人轉述是剛停前方車輛倒車所至，但來不及將肇事男子攔下就逃逸，陳男氣得報警，揚言要「求償到底」。

台中市警局第三交通分隊上月接獲報案，陳男(30歲)將白色轎車停放在旱溪東路旁停車格內，經友人轉述，陳男車輛遭一部白色休旅車倒車撞上，他試圖要阻止該車逃逸，但該部休旅車離開速度實在太快，他無法攔下該車，趕緊告知陳男。

陳男趕抵現場，發現愛車前保險桿明顯凹陷，心疼不已，報警拜託警方將這輛肇事逃逸的休旅車揪出來，並揚言要向該駕駛「求償到底」。

警方調閱監視器，畫面清楚拍下一輛白色休旅車停在陳姓車主車前方停車位，一位男子下車抽菸，5分鐘後返回駕車離去，倒車時疑似忘記切換檔位，車輛用力向後衝撞陳姓車主的車輛，但休旅車卻當作什麼事都沒有發生，直接離去。

警方前天請涉嫌肇事的李男(58歲)到案說明，李一開始謊稱車輛是友人開的，但警方進一步追問友人資料？李又說詞不一，警員勸說不要將問題複雜化，反會觸犯違造文書等罪，李男才承認車子是他本人駕駛。

李男坦言，當時因菸癮上身，停好車下車抽菸，沒想到抽完菸又內急，才會趕著開車離開，對於撞車一事，李男辯稱「我急著去上廁所，沒有感覺」。警詢後將李男依肇事逃逸罪嫌函送。

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