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影／勇警飛奔600米 阻火車前行救臥軌男和百名乘客

2019-04-06 11:58聯合報 記者趙容萱╱即時報導

台中市一名68歲陳姓男子昨天近中午因掃墓後，思念亡父，一時情緒不穩，在台中市烏日區成功東路平交道旁臥軌，想要自殺。台中市警鳥局烏日分局三和派出所警員姜宏杰獲報後，想到清明連假火車上載滿乘客，加上勸離臥軌男子需要時間，因此按下平交道阻斷器後，再沿著鐵軌狂奔約600公尺示意火車停下，自強號列車在他面前停下，也救了臥軌男一命。

警方說，警員姜宏杰，昨天上午11時30分，在成功嶺擔任清明掃墓交整勤務時，接獲民眾告知，400公尺遠有一名男子臥軌，他飛奔400公尺後，發現當時平交道柵欄已放下，情況緊急，想到新烏日站急駛而來的火車應該是載滿乘客，加上勸離臥軌民眾需要時間，於是按下平交道阻斷器，並請其他的義警勸離臥軌男子，自己因身著反光背心，於是沿鐵軌狂奔約600公尺，並且吹警笛，向行駛而來的自強號列車狂揮指揮棒示意，自強號列車在他前方停下來，他回頭看，臥軌男子已經被勸離。

姜宏杰回想，當時情況十分危急，他想到火車上的乘客安危以及臥軌男子命懸一線，便義無反顧的往火車的方向跑去，平常跑步測驗都沒跑這麼快，也許是腎上腺素爆發，最後幸能將火車即時攔下，事後回想起來也是心有餘悸。

警方查出，臥軌的68歲陳姓男子，陳姓男子表示，他因掃完墓，思念死去的父親，加上近日與家人不愉快，一時情緒不穩，才會有前往鐵路臥軌自殺的念頭，帶返所經所長林柏豪及姜宏杰適時予以溝通、關心，陳男才打消輕生念頭，並通報鐵路警察局台中分局帶回處理。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

台中市警鳥局烏日分局三和派出所警員姜宏杰（紅圈處）獲報有男子臥軌，按下平交道阻斷...
台中市警鳥局烏日分局三和派出所警員姜宏杰（紅圈處）獲報有男子臥軌，按下平交道阻斷器後，再狂奔約600公尺示意火車停下，自強號列車在他面前停下，也救了臥軌男一命。圖／警方提供
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台中市68歲陳姓男子昨天近中午因掃墓後思念亡父，在台中市烏日區成功東路平交道旁臥...
台中市68歲陳姓男子昨天近中午因掃墓後思念亡父，在台中市烏日區成功東路平交道旁臥軌。圖／翻攝自爆料公社
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