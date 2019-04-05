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清明掃墓 小心燒紙變燒草

2019-04-05 21:44聯合報 記者劉星君╱即時報導

清明連假不少民眾返鄉掃墓，祭祖人潮湧現，掃墓期間，民眾若一不留意留下火種，易造成森林田野間火警頻傳，各地消防隊員疲於奔命，揮汗出勤打「草仔火」。

高市消防局林園分隊說，每到清明時節前夕，山林、公墓火警案件增加，初判大多民眾祭祖燃燒金紙餘燼未完熄滅造成，造成零星火源引燃大範圍火燒山，破壞掃墓美意，讓祖先的家蒙受煙燻火烤。

高市林園消防分隊轄內有大範圍公墓，今天清明節，分隊在現場發放水袋，提醒民眾，掃墓後，要用水澆熄餘燼。

林園消防分隊資深隊員說，打雜草火警困難的不是火勢大小，而是當燃燒面積太廣，火勢會因風向改變往四面八風流竄「被火追著跑」，無法集中人、車、水撲滅。

消防員面對每年奮戰「草仔火」準備器材、戰術因應。林園分隊長何信育說，雜草火警因地形、水源等限制，抵達現場，首要任務判斷風向，以利救災車輛部署及停放位置，避免火勢侵襲消防車，以上風處作為打火方向防止火勢回燒更能避免濃煙侵襲。

資深陳姓消防隊說，墳墓周遭引發火警，經過墓地打火，若要跨過墳墓的「墳腳」或「墳頭」時，都會在心中告訴「主人」，「不好意思，現在在執行打火任務，若有冒犯之處還請多多見諒」。公墓雜草火警，地面被雜草覆蓋，有消防隊員曾在打火時，一不小心掉進坑洞，好在坑洞不是很深，沒有受傷。

消防局提醒民眾掃墓「四不二記得」，「四不」：一、雜草不亂燒，二、菸蒂不亂丟，三、爆竹不燃放，四、紙錢不飛揚。「二記得」：記得滅餘燼、記得收垃圾，並注意人離火滅原則，確實澆滅紙錢餘燼。

高市消防局林園分隊今天在轄區大型公墓現場發放水袋，提醒民眾掃墓時注意事項。記者劉...
高市消防局林園分隊今天在轄區大型公墓現場發放水袋，提醒民眾掃墓時注意事項。記者劉星君／攝影
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高市消防局林園分隊今天在轄區大型公墓請義消協助裝水袋。記者劉星君／攝影
高市消防局林園分隊今天在轄區大型公墓請義消協助裝水袋。記者劉星君／攝影
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今天清明節，民眾掃墓時，謹記注意四不二記得，今天仍有零星雜草火警發生。記者劉星君...
今天清明節，民眾掃墓時，謹記注意四不二記得，今天仍有零星雜草火警發生。記者劉星君／翻攝
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高市消防局林園分隊今天在轄區大型公墓現場發放水袋，提醒民眾掃墓時注意事項。記者劉...
高市消防局林園分隊今天在轄區大型公墓現場發放水袋，提醒民眾掃墓時注意事項。記者劉星君／攝影
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今天清明節，民眾掃墓時，謹記注意四不二記得，今天仍有零星雜草火警發生。記者劉星君...
今天清明節，民眾掃墓時，謹記注意四不二記得，今天仍有零星雜草火警發生。記者劉星君／翻攝
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高市消防局林園分隊今天在轄區大型公墓現場發放水袋，提醒民眾掃墓時注意事項。記者劉...
高市消防局林園分隊今天在轄區大型公墓現場發放水袋，提醒民眾掃墓時注意事項。記者劉星君／攝影
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今天清明節，民眾掃墓時，謹記注意四不二記得，今天仍有零星雜草火警發生。記者劉星君...
今天清明節，民眾掃墓時，謹記注意四不二記得，今天仍有零星雜草火警發生。記者劉星君／翻攝
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