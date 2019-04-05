影／警界小畫家 用畫筆帶你認識警察工作

2019-04-05 21:21 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



高市新興警分局前金分駐所員警黃騰緯，大學、研究所攻讀視覺藝術相關，曾擔任國小代課老師，創作作品曾在屏東美展、高雄獎獲獎；但他決定投入警察工作，結合所學替派出所帶來新氣象，創作代表前金分駐所的「前進貓」，他也更以貓捉老鼠概念，對警察查緝毒品、打擊詐騙及取締酒駕，分別創造「非他末鼠」、「詐翻鼠」及「茫鼠輪」。

黃騰緯也是分駐所粉絲團小編，結合創意與警政宣導，設計一系列的金句民眾來「撩警政」。以吉祥物「前進貓」系列人物為主角，想出kuso的「名言佳句」，如「我的巡邏箱，簽的是守護妳的誓約」、「165是我們愛的密碼，鴿不准任何人把妳騙走」等。宣導警政變得有趣，民眾紛紛在分駐所粉絲團留言「hen會」、「專業」，成功吸引目光。

黃騰緯是嘉義大學視覺藝術研究所畢業，他說，工作還能結合興趣很有成就感，插畫、美編製作出各式宣導題材，Ｑ版人像栩栩如生，警政署長陳家欽、局長李永癸、新興分局長戴台捷等，皆是他描繪的主角，每張素描的草稿都用手繪，草稿都會留下來，累積數十張草稿。

黃騰緯從小受到美術訓練，他說，許多小細節會特別留意以及敏感。有次處理離奇車禍案件，計程車司機清晨4、5時許，行駛在中華路，為閃避路人自撞路燈，司機受傷、車損嚴重。

黃騰緯說，在調閱影像時發現非常模糊人影，同事眼中都認為這個模糊人影是「男生」。但他看到其餘細節處，發現路人有撐拐杖、手拿袋子及駝背特徵。他回想前不久剛與同事在該路口附近處理90歲的路倒阿嬤，依此線索調閱。果然發現造成車禍的主因是一名佝僂老婦人。同事皆紛紛稱奇他能破案。

他說，可能因為經過美術訓練，對人形的描繪細節特別留意，發揮欣賞畫作及人體素描的所學，發現其他同事沒發現的細節。