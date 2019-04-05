飛來橫禍！ 搭渡輪疑遭釣客甩鉛錘砸傷頭

2019-04-05 20:18 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



林姓男旅客3月到高雄旅遊，當時搭旗津渡輪在2樓甲板上，當渡輪快要抵達西子灣時，林疑似遭岸邊釣客甩出的鉛錘砸傷頭部，緊急送醫後縫3針，由於要找出涉案釣客，如同海底撈針，家屬在臉書爆料公社PO文，希望能找出涉案者，並指受傷起因於「港邊疏於管理釣客」。

高雄港務分公司港務處長孫暐炫說，高雄港現沿岸開放垂釣僅旗后山、紅毛港文化園區，其餘地點嚴禁垂釣，鼓山渡輪站附近也有設置禁止垂釣告示牌，一經查獲違規者，可依違反商港法處600元罰鍰，得連續罰。

林姓男子胞妹在臉書不公開社團「爆料公社」PO文說，3月29日全家出遊到旗津，晚間8點40分左右，從旗津搭渡輪返回西子灣，準備靠岸時，哥哥竟被不明人士以釣魚用的鉛錘砸傷頭部，緊急送阮綜合醫院治療，頭縫了3針。

林女PO文寫，事發後去轄區新濱派出所報案，警方說到西子灣港邊附近調查，沒有可疑人物，附近也無監視器，等於海底撈針般的案件，家屬認為意外是港邊疏於管理釣客才釀禍，希望網友幫忙揪出這名釣客，相關單位須嚴加取締，不要再有受害者。

林女PO文寫，事件發生時，家人拉著魚線試圖找甩竿的釣客，但是對方知道自己砸中人直接把魚線剪掉。一下漁港，家人立馬追過去西子灣OK便利商店對面，遇到2個人在滑手機，他們說，有2個釣客一聽到吶喊聲，分別騎著2部黑色摩托車急忙離開，人早已逃跑。請大家幫幫忙分享3月29往返西子灣方向是否有人在附近或是行車紀錄器可提供。

鼓山分局新濱派出所說，林報案時有提供鉛錘、驗傷單等事證，但鉛錘難以查出特定的指紋，渡船頭監視畫面只對靠岸人車，沒有朝岸上，拍不到岸上釣客，警方現擴大調閱沿線的路口、商家監視器，追查可疑釣客。