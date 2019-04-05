台南市消防局創新宣傳改良滅火器材 清明公墓火警銳減

2019-04-05 18:34 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



台南市公墓雜草火警不斷，去年清明節當天火警竟多達119件部分還波及農作物和車輛。消防局決心雪恥，五大隊與長榮大學、熱心義交合作，研發無人機、改良農用車出入公墓與困難地形，有效防止火勢延燒，設計無人機廣播拉布條低飛有趣方式宣傳防火，吸引民眾留意防火。

消防局指出，台南有不少民眾掃墓燒雜草後未熄滅餘燼便離去，火警件數激增消防人員疲於奔命，去年更有因此波及周遭農作物、車輛危及建築物；為了遏阻公墓雜草火警，消防員想到利用 無人機掛文宣在公墓上方來回低飛，向民眾宣傳小心火警，吸引目光達到宣傳效果。

消防局改良宣傳方法，改進對抗公墓山林火警器材，昨清明連假第一天全市雜草公墓火警28件比去年52件減少一半，今天到傍晚5點半共74件與去年相較也減少達三分之一。

消防第五大隊更研發「全國首創輕量救災裝備」對抗公墓火警，五大隊長黃輝林指出，新式器材有可保護消防員在林野公墓間快速移動的輕量化消防衣，免除傳統消防衣厚重致動作不便缺點；遙控無人機經改良後可回傳火場影像、避難廣播、熱顯像追蹤火源及空投滅火彈；改良噴霧滅火設備搭配四輪傳動車及可快速佈署200公尺軟管阻絕、圍堵火勢；遙控水面載具可快速拖帶救生圈接近溺者，提供求生浮具。