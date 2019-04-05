親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
邱太三關說疑雲
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

日職／王柏融第三打席一壘安打帶打點 首盜也出爐

「詩詞界男神」役男被推下樓腦震盪 役政署說話了

開車撿東西「很危險」 中山警方：差幾秒就見閻王

2019-04-05 18:31聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

北市中山區長安東路昨天發生轎車撞翻路邊11台機車事故，駕駛坦承「邊開車邊撿東西」釀禍，後續須賠償機車車主財損，中山警分局今天在臉書粉絲專頁提醒，駕車途中彎腰撿東西，駕駛視角會變小，遇突發狀況無法及時反映，應將車輛停靠安全處再撿拾。

「撿東西而已，差個幾秒，沒關係啦⋯但其實這幾秒，就夠你去見閻羅王了」，中山警分局臉書粉絲專頁今天貼文指，一般人開車視角為180度，此時若彎腰撿東西，視角會變很小，盡管手握方向盤，遇突發狀況仍無法及時反應，導致車禍發生。

貼文表示，依「道路交通管理處罰條例」規定，汽、機車駕駛人行駛道路，使用手機、電腦、其它相類功能裝置撥接、通話等有礙安全行為，可處汽車駕駛人3000元罰鍰，機車駕駛人1000元罰鍰。

貼文提醒，駕駛不可因手機滑落、飲料打翻或邊滑手機邊開車，貪圖一時方便，賠上自身或無辜第三人性命。

北市35歲周姓男子昨天早上7時50分，駕駛自小客車行經長安東路二段，因彎腰撿東西，方向盤慢慢右滑，才剛過遼寧街就撞上路邊11輛機車，行車記錄器畫面顯示，周男撞擊前未減速，車身在距撞擊處不到500公尺就開始偏移，後續須向所有機車車主負起賠償。

中山警分局今在臉書粉絲專頁提醒，駕車途中彎腰撿東西，駕駛視角會變小，遇突發狀況無...
中山警分局今在臉書粉絲專頁提醒，駕車途中彎腰撿東西，駕駛視角會變小，遇突發狀況無法及時反映，應將車輛停靠安全處再撿拾。記者蔡翼謙／翻攝
分享

北市車主
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

遇到「魔神仔」？老婦走失警墓園尋獲說有人帶她來玩

2019-04-05 17:42

北市1男酒駕衝撞臨檢點 遭警開3槍自撞路樹後逃逸

2019-04-05 14:34

影／左轉不打方向燈 音速小子一秒變翻滾男孩

2019-04-05 13:57

影／疑感情糾紛 叔替姪女出頭反遭砸車痛毆

2019-04-05 12:27

他偷熟女內衣兩大袋滿街跑 回答警「偷來的自己欣賞」

2019-04-05 11:57

男搭郵輪猝死 千人伴屍3天全不知

2019-04-05 00:33

北市晚間休旅車暴衝撞10車 駕駛稱車輛機械故障

2019-04-04 22:16

台鐵鳳山站視障男子摔落月台 送醫後幸無大礙

2019-04-04 20:14

男子搭郵輪出海暴斃 千名旅客不知情伴屍4天

2019-04-04 19:17

三重男子5樓刷油漆踩空 意外墜3樓掉遮雨棚上

2019-04-04 17:46

曳引車暗夜偷倒瀝青刨除料 地主見堆出山丘怒報案

2019-04-04 17:45

好萌哦！台南歡慶兒童節 小朋友騎小型警用機車開心過節

2019-04-04 17:44

馬尾妹子夜跑遇雨濕透又迷途 暖警秀秀助返家

2019-04-04 17:28

影／遊覽車自殺式超車 網友痛罵：趕死也想一下乘客

2019-04-04 16:27

影／好糗！耍帥迴轉不減速 撞斷後照鏡還辯：不清楚

2019-04-04 15:44

嚇到了吧！家中電器頭號火警殺手竟是電風扇

2019-04-04 15:40

影／車禍沒和解被通緝 住所關燈假裝無人仍被逮

2019-04-04 14:26

台中夜店鬥毆 警方帶回8人偵辦

2019-03-23 21:02

同居年餘不知床邊人通緝 女子涉毒落網

2019-03-07 12:48

影╱人妻太美！ 變態日本男蹲地偷拍裙底

2019-03-06 13:29
看更多

熱門文章

驚！謝龍介在兒童節遭恐嚇 北港「花生」為你準備

2019-04-05 00:24

男子搭郵輪出海暴斃 千名旅客不知情伴屍4天

2019-04-04 19:17

獨／「詩詞男神」服役被霸凌腦震盪 稱在公務員眼中「不值錢」

2019-04-05 05:08

謝龍介遭恐嚇準備「花生」？ 警方鎖定對象偵辦中

2019-04-05 01:49

影／駕贓車拒檢撞死彭淮南兄長 被依竊盜過失致死送辦

2019-04-05 16:20

司改喊了30年…關說司法無罪 大咖橫行 都因這家喬家大院？

2019-04-05 08:00

又爆虐童案！繼父毆打3歲童 整夜罰站不給睡

2019-04-05 15:37

清明連假首日BMW轎車遭開8槍 警鎖定賓士車涉案

2019-04-04 21:17

失業男不滿女議員質詢韓國瑜 臉書辱罵肥醜女送辦

2019-04-05 10:44

「我有拒絕…」毒犯反制新招 控警違法採尿

2019-04-05 00:33

追查桃園農地遭有害廢土回填 BMW突接走怪手司機逃離

2019-04-04 20:10

男搭郵輪猝死 千人伴屍3天全不知

2019-04-05 00:33

新北中和街頭傳槍響 警方三小時速逮開槍嫌犯

2019-04-05 00:58

10年嘿咻不到5次 人妻不堪老公性冷淡離婚獲准

2019-04-05 09:53

小籠包肉餡大小如餛飩 她咬了一口感覺好空虛

2019-04-05 11:52

130年林家古厝大白天險遭縱火 幸僅波及周邊倉庫

2019-04-04 20:08

查扣BMW大7 南投地檢將以新車價對半拍賣

2019-04-05 14:36

夜店馬桶炸裂老闆尋「兇手」 不用賠還能成為終生VIP

2019-04-05 17:15

女友懷疑被劈腿提分手 男惱怒上手銬性侵得逞

2019-04-04 21:25

韓國瑜要警與學校合作反毒 警署：青少年涉毒逐年下降

2019-04-04 22:17

男告妻通姦獲賠15萬 開庭前當眾罵姦夫反挨告

2019-04-04 20:10

鄭孟洳：不管挺不挺韓國瑜 都不該網路人身攻擊

2019-04-05 15:26

北市晚間休旅車暴衝撞10車 駕駛稱車輛機械故障

2019-04-04 22:16

影／BMW轎車遭開8槍 涉案賓士車畫面曝光

2019-04-04 23:20

2歲女兒幫摺金紙「這是爸爸的」 父：該稱讚她嗎？

2019-04-05 16:55

停車3小時收費7200元 網友笑：你是停火車嗎？

2019-04-05 17:52

遇到「魔神仔」？老婦走失警墓園尋獲說有人帶她來玩

2019-04-05 17:42

見妙齡女穿裙子就忍不住 噁男連續多次亂噴精

2019-04-05 14:04

毒品男通緝犯被警方逮捕 女友趕到分局見面離情依依

2019-04-05 01:10

新聞眼／警鴿vs.貓頭鷹 法律見解須接地氣

2019-04-05 00:33

關說案風波 彭坤業貼文：良心沒人摸得到

2019-04-04 22:24

人妻要回性愛影片小王喊價20萬 法官：不算恐嚇

2019-04-05 13:39

怪男偷車開上快速路 整輛車都快撞爛還棄車逃逸

2019-04-04 20:45

又是酒駕！受害者成植物人 肇逃辯稱：以為壓到機車

2019-04-05 14:10

台鐵鳳山站視障男子摔落月台 送醫後幸無大礙

2019-04-04 20:14

麗寶樂園OUTLET二期工程 驚傳工人打架縫41針

2019-04-05 13:56

警努力抓吸毒 嘆「法官見解不食人間煙火」

2019-04-05 00:33

北市休旅車暴衝撞7機車、3汽車 2人受傷送醫

2019-04-04 19:55

普悠瑪事件 台鐵將向日車、驗證機構求償

2019-04-05 13:04

手術台上麻醉女患者偷舔下體 色醫師診所遭蛋洗

2019-04-05 17:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top