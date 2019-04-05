開車撿東西「很危險」 中山警方：差幾秒就見閻王
北市中山區長安東路昨天發生轎車撞翻路邊11台機車事故，駕駛坦承「邊開車邊撿東西」釀禍，後續須賠償機車車主財損，中山警分局今天在臉書粉絲專頁提醒，駕車途中彎腰撿東西，駕駛視角會變小，遇突發狀況無法及時反映，應將車輛停靠安全處再撿拾。
「撿東西而已，差個幾秒，沒關係啦⋯但其實這幾秒，就夠你去見閻羅王了」，中山警分局臉書粉絲專頁今天貼文指，一般人開車視角為180度，此時若彎腰撿東西，視角會變很小，盡管手握方向盤，遇突發狀況仍無法及時反應，導致車禍發生。
貼文表示，依「道路交通管理處罰條例」規定，汽、機車駕駛人行駛道路，使用手機、電腦、其它相類功能裝置撥接、通話等有礙安全行為，可處汽車駕駛人3000元罰鍰，機車駕駛人1000元罰鍰。
貼文提醒，駕駛不可因手機滑落、飲料打翻或邊滑手機邊開車，貪圖一時方便，賠上自身或無辜第三人性命。
北市35歲周姓男子昨天早上7時50分，駕駛自小客車行經長安東路二段，因彎腰撿東西，方向盤慢慢右滑，才剛過遼寧街就撞上路邊11輛機車，行車記錄器畫面顯示，周男撞擊前未減速，車身在距撞擊處不到500公尺就開始偏移，後續須向所有機車車主負起賠償。
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