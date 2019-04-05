開車撿東西「很危險」 中山警方：差幾秒就見閻王

2019-04-05 18:31 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



北市中山區長安東路昨天發生轎車撞翻路邊11台機車事故，駕駛坦承「邊開車邊撿東西」釀禍，後續須賠償機車車主財損，中山警分局今天在臉書粉絲專頁提醒，駕車途中彎腰撿東西，駕駛視角會變小，遇突發狀況無法及時反映，應將車輛停靠安全處再撿拾。

「撿東西而已，差個幾秒，沒關係啦⋯但其實這幾秒，就夠你去見閻羅王了」，中山警分局臉書粉絲專頁今天貼文指，一般人開車視角為180度，此時若彎腰撿東西，視角會變很小，盡管手握方向盤，遇突發狀況仍無法及時反應，導致車禍發生。

貼文表示，依「道路交通管理處罰條例」規定，汽、機車駕駛人行駛道路，使用手機、電腦、其它相類功能裝置撥接、通話等有礙安全行為，可處汽車駕駛人3000元罰鍰，機車駕駛人1000元罰鍰。

貼文提醒，駕駛不可因手機滑落、飲料打翻或邊滑手機邊開車，貪圖一時方便，賠上自身或無辜第三人性命。