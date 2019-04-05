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遇到「魔神仔」？老婦走失警墓園尋獲說有人帶她來玩

2019-04-05 17:42聯合報 記者周宗禎╱即時報導

台南市歸仁區80歲黃姓失智老婦人昨外出後未歸，家屬遍尋不著昨晚向歸仁警分局報案。警方今天中午在公墓旁果園找到老婦人， 問她為什麼會在那裏，老婦人說「有人帶我到那裏玩」，因監視器畫面只有拍到老婦人獨自經過公墓，消息傳開地方議論紛紛。

警方表示，歸仁派出所所長徐博文獲報調閱監視器，發現黃姓老婦人離家後佝僂的身影在進入歸仁區崙頂二街後未再出現，研判老婦人應該還在果園密布的崙頂二街一帶，不過老婦人年邁且長時間未進食飲水，情況危急。

派出所調派警力、召集民力協尋至深夜未獲。今天上午警民12人連同消防員2人在崙頂公墓搜尋，中午徐博文與警員林聖哲、許智淵在墓園旁芒果園發現老婦人倒臥草叢中，立即呼叫支援將老婦人送醫，所幸除脫水並無大礙，家屬表示感謝。

過程中徐博文要進入草叢尋找前，雖家屬稱昨天該處已經找過了，徐仍不灰心，再進入查探，果然發現老婦人蹤跡，老婦人告訴警方，昨日她在家前乘涼時，「有人帶我到那裏玩」，現場人員面面相噓。員警表示，因為監視器畫面僅出現老婦人身影並無他人，且現場緊鄰公墓，「時值清明更是耐人尋味」。

歸仁分局長梁仁輝表示，失蹤人口屬警察服務事項，並無失蹤24小時後才可報案規定，當有緊急協尋案件，將比照重大刑案，與時間賽跑，不令憾事發生，尤其是失智老人，情況更是危急，「員警積極任事，發揮團隊戰力，幫助走失民眾返家，值得嘉勉與肯定。」

台南市歸仁區80歲黃姓失智老婦人昨外出後未歸，家屬遍尋不著昨晚向歸仁警分局報案，...
台南市歸仁區80歲黃姓失智老婦人昨外出後未歸，家屬遍尋不著昨晚向歸仁警分局報案，員警今在墓園旁草叢找到走失老婦人。圖／警方提供
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台南市歸仁區80歲黃姓失智老婦人昨外出後未歸，家屬遍尋不著昨晚向歸仁警分局報案，...
台南市歸仁區80歲黃姓失智老婦人昨外出後未歸，家屬遍尋不著昨晚向歸仁警分局報案，員警今在墓園旁草叢找到走失老婦人。圖／警方提供
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台南市歸仁區80歲黃姓失智老婦人昨外出後未歸，家屬遍尋不著昨晚向歸仁警分局報案，...
台南市歸仁區80歲黃姓失智老婦人昨外出後未歸，家屬遍尋不著昨晚向歸仁警分局報案，員警今在墓園旁草叢找到走失老婦人。圖／警方提供
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失蹤失智警察
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