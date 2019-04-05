新北樹林車行大火 燒毀鐵皮廠房和1輛汽車

2019-04-05 16:37 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ╱即時報導



新北市樹林區下午3點左右傳出車行火警，現場鐵皮工廠冒出滾滾濃煙，警消獲報緊急出動救援，派遣40多輛救災車前往火災現場，目前火勢已經受到控制，正派員進入察看火災情況，目前暫無人員傷亡。

樹林區中華路上某車行，下午近3點不明原因發生火警，現場因爲鐵皮建築，因此火勢在屋內悶燒並產生大量濃煙，民眾見到濃煙從門窗竄出急忙報警。