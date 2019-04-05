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影／無人機生力軍 台南公墓火警救災高效率

2019-04-05 16:32聯合報 記者邵心杰╱即時報導

「前方發生火警，請民眾不要再進入」、「掃墓民眾請小心用火」清明節連假公墓火警頻仍，台南市消防局配合義消通訊中隊，運用無人機加入勘災、迅速布署救災，大大縮短救災時間及提升效能，而且減輕救災人力負擔，無人機儼然成了救災的生力軍。

台南義消通訊中隊今天配合台南消防局第七大隊在南區富貴南山紀念中心入口處墓地警戒點，接獲公墓雜草火警，無人機升空廣播，提醒掃墓民眾前方發生火警，請民眾不要再進入，也請掃墓民眾小心用火。另無人機也搭載滅火彈，使得山林火災的火點勘查及救災滅火能迅速處置。

義消通訊中隊長王璟瑞說，台南已運用無人機在救災之上，其中無人機搭載熱顯像儀等設備升空，可達7公里、聲音傳遞600公尺，在海域救溺給予心理支持外，也可負重25公斤，拋擲10個救生圈，遇水後自動充氣，也可取代拋繩槍。

另在高樓火警可遠距離升空，提供受困者哪個位置可安全避難訊息，在公墓火警上可提醒民眾區域火警，請民眾小心繞道，以及小心燒金紙或使用水袋。

消防局長李明峯說，山林公墓因地形、地貌崎嶇不平，經常無路可尋跡進入，一旦發生火警，消防人員光是找尋道路、布署水線救災就需耗費相當體力與時間，對救災人員來說無疑是一項挑戰，無形中也增加救災危險程度。如今搭配無人機使用，大大縮短救災時間及提升效能。

此外，台南義消通訊中隊與長榮大學研究團隊研發長時滯空無人機，挑戰無人機續航、懸停的極限，王璟瑞說，無人機升空1小時需換電池，如今有了這款輕巧無人機，可望一改外界對無人機的刻板看法。

清明節連假公墓火警頻仍，台南市消防局配合義消通訊中隊，運用無人機加入勘災、迅速布...
清明節連假公墓火警頻仍，台南市消防局配合義消通訊中隊，運用無人機加入勘災、迅速布署救災。記者邵心杰／攝影
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台南市消防局配合義消通訊中隊，運用無人機加入勘災、迅速布署救災，大大縮短救災時間...
台南市消防局配合義消通訊中隊，運用無人機加入勘災、迅速布署救災，大大縮短救災時間及提升效能。記者邵心杰／攝影
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台南已運用無人機在救災之上，其中無人機搭載熱顯像儀等設備升空，可達7公里、聲音傳...
台南已運用無人機在救災之上，其中無人機搭載熱顯像儀等設備升空，可達7公里、聲音傳遞600公尺。記者邵心杰／攝影
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