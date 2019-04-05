老爸給「假美金」害兒被逮 檢警一查...原來父子被騙

2019-04-05 15:49 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



去年9月間，新北市莊姓老翁親手將一疊8張、每張面額百元的美金現鈔交給兒子，兒子半信半疑頻問「是真的假的」，莊翁堅稱「是真鈔」，兒子才放心至銀行兌換。沒想到，銀行行員一查，卻發現全是「假鈔」，趕緊報警，將匯兌的莊男依行使偽造有價證券罪嫌送辦。然而基隆地檢署偵辦後，案情大逆轉，原來莊翁父子都是被騙的苦主，全案獲不起訴處分。

莊男到案時堅決否認行使偽造有價證券犯行，辯稱這筆錢是老父親給的，由於老父平日常伸手跟他拿錢，某日老父親拿了800元美金給他，說是要充當還款，且堅稱是真鈔，他才到銀行兌換。

檢警再傳莊姓老翁到案說明，莊翁供稱，以前曾有名工人積欠他2萬多元，去年某日間，該工人終於拿錢來還，一掏就掏出8張百元美鈔，聲稱是他遠在美國的妹妹給的；莊翁不疑有他收下現款，並轉交兒子。莊翁堅稱，自始至終都不知道那筆現鈔是假鈔，「要是早知道，當然就不會叫我兒子去換錢。」

基隆地檢署偵辦指出，美金雖可流通，但市面上少見美金百元鈔，莊姓父子均非美鈔鑑定人員，辯稱不知美金是偽鈔等語，堪信為真；退一萬步來說，莊姓男子若知道該筆美金是偽鈔，只要出國消費掉就好，怎麼可能還去專業銀行兌換，讓偽鈔情節曝光、害自己被逮，說不過去。