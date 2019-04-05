男子意外失足墜溪谷 吊掛送醫不治

2019-04-05 15:55 中央社 新北5日電



新北市新店警方今天表示，今天在烏來瀑布溪谷發生石姓男子墜落意外。男子被發現時已經無生命跡象，消防分隊送醫後，仍回天乏術。

警方表示，今天上午接近8時，據報烏來區瀑布路台車站對面溪谷有人墜落山谷。

警方調查，石姓男子今天早上6時許出門，要前往溪谷收魚網，他的妻子一直無法以手機連絡當事人。

石男的弟弟前往事故現場尋找，於今天早上8時許發現當事人失足墜地，頭部外傷。

家屬通報119消防救援，消防隊到場發現當事人已無呼吸心跳，於上午9時許吊掛上路面後，送新店耕莘醫院急救仍不治。