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獨／「詩詞男神」服役被霸凌腦震盪 訴在公務員眼中「不值錢」

警方與電信業者合作 110成救命第一道防線

2019-04-05 08:57中央社 台中5日電

110是緊急報案電話，近年內政部警政署與電信業者合作，接獲民眾緊急危難案件，可調閱手機發話位置，及時到場搶救，已成為救命第一道防線。

台中市政府警察局勤務中心警務正陳柏陵受訪表示，目前轄內110報案電話以交通事件為主，包括交通事故或違規停車檢舉等，占報案成案通數75%，建議民眾報案時應保持冷靜，先詳記事故或案發地點，電話中詳述現場人事時地物，以利受理人員派員處理或協助。

近年警方接獲民眾報案緊急危難案件，可函請業者協助查出手機發話位置，線上警網可第一時間前往處理，避免憾事發生。

陳柏陵說，警方接獲民眾報案有輕生或緊急狀況，第一時間會詢問失蹤者使用的手機號碼，再傳真號碼給電信業者，經業者調閱手機發話基地台位置後回傳，約10分鐘就可取得相關資訊，由轄區警網搜救，成功救回無數生命。

台中彭姓男子今年2月有尋短念頭失蹤，家屬發現後報案，警方調閱手機定位後，經地毯式搜索發現男子在車上燒炭，幸及時送醫救回一命。

另外，去年12月台中李姓男子以手機通訊軟體留下「來生有緣再相見」等訊息給家人後失聯，警方接獲家屬報案後，經查出手機位置後在周邊搜尋，順利尋獲李姓男子轎車，並在車上發現因燒炭已奄奄一息的男子，緊急送醫後救回一命。

不過，110也存在遭濫打問題，中市府警察局統計，民國107年110報案成案通數64萬818件，無效報案也有17萬4659件，最大類型包括來話無聲、玩電話、打錯電話、誤撥、詢問警察機關地址及電話等有13萬432件，另有重複報案2萬6185件、諮詢服務7528件、線路中斷6779件、精神異常1615件、騷擾電話273件、與警無涉253件與酒醉民眾215件等。

陳柏陵表示，受理人員接獲無具體報案目的電話，會先口頭勸阻撥號者，並告知切勿無故撥打110專線，違反者將依社會秩序維護法裁處，並列管撥號者姓名及電話。如果同一民眾經勸阻後仍無故撥打110專線，會調閱報案紀錄、報案錄音檔後，函送報案人發話位置管轄分局究辦。

中市府警察局自106年至今，總計送辦過兩件濫打110電話案，其中大里區柳姓居民自106年1月到7月共撥打48通報案妨害安寧案件，警方到場都未發現違法情事，且多次勸阻無效後，依違反社維法移送，經裁處罰鍰新台幣5000元。

龍井區陳姓居民則在107年7月15日晚間6時14分到晚間8時7分共無故撥打110通，報案稱肚子餓並恐嚇警方最好到場處理，經警方勸阻無效，也被裁處罰鍰2000元。

自殺警語：珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。如果需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

生命線警察失蹤
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