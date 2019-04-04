北市晚間休旅車暴衝撞10車 駕駛稱車輛機械故障

2019-04-04 22:16 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



台北市晚間7時許，大安區四維路突然有一輛休旅車發生暴衝，休旅車連撞7輛機車、3輛汽車，現場有兩名機車騎士受傷，警方及消防人員到場後，將傷者送醫急救，傷者受傷情況不算嚴重，現在還留在醫院觀察。