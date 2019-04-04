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北市晚間休旅車暴衝撞10車 駕駛稱車輛機械故障

2019-04-04 22:16聯合報 記者廖炳棋╱即時報導

北市晚間7時許，大安區四維路突然有一輛休旅車發生暴衝，休旅車連撞7輛機車、3輛汽車，現場有兩名機車騎士受傷，警方及消防人員到場後，將傷者送醫急救，傷者受傷情況不算嚴重，現在還留在醫院觀察。

警方初步調查，肇事的休旅車陳姓駕駛（56歲）酒測值為零，他表示今晚駕車行經四維路時，車輛突然發生暴衝，他也不知道是怎麼回事，否認自己有打瞌睡等情形；警方調閱監視器，發現車輛行進中，突然逆向加速，由於陳姓駕駛車輛並非新車，因此究竟是車輛機械故障，還是駕駛疏忽肇事，警方還要進一步調查。

陳姓駕駛休旅車，突然暴衝撞了7輛機車、3輛汽車。圖/記者廖炳棋翻攝
陳姓駕駛休旅車，突然暴衝撞了7輛機車、3輛汽車。圖/記者廖炳棋翻攝
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陳姓駕駛休旅車，突然暴衝撞了7輛機車、3輛汽車。圖/記者廖炳棋翻攝
陳姓駕駛休旅車，突然暴衝撞了7輛機車、3輛汽車。圖/記者廖炳棋翻攝
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