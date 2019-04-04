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北市休旅車暴衝撞7機車、3汽車 2人受傷送醫

2019-04-04 19:55聯合報 記者廖炳棋╱即時報導

北市晚間7點左右，大安區四維路突然有一輛休旅車暴衝，休旅車連撞7輛機車、3輛汽車，現場有2人受傷，警方及消防人員到場後，將傷者送醫急救，目前得知受傷情況不算嚴重，至於現場其他人，經檢視後都表示不需要到醫院救治。

台北市大安區發生休旅車暴衝意外。圖／記者廖炳棋翻攝
台北市大安區發生休旅車暴衝意外。圖／記者廖炳棋翻攝
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台北市大安區發生休旅車暴衝意外。圖／記者廖炳棋翻攝
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