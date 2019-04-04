成長過程受助家扶 正妹警從警之路有洋蔥

2019-04-04 16:45 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



新竹市警察局第二分局東門派出所警員許惠筑，從小家境貧困，成長過程受家扶中心的協助，這次她在「風城小警察體驗營」向孩子們宣導報案及反詐騙觀念，讓孩童了解社會案件，做好預防，也感受警察維護治安、打擊犯罪的用心，藉以讓孩童更加注意自身安全。許惠筑說，希望藉著此次機會回饋累積多年的感謝，用自己的方式回饋社會。

新竹市警察局與新竹家扶中心合作企畫，響應市府營造幸福兒童城市政策，趁著今天兒童節辦「風城小警察體驗營」，也致贈新竹家扶中心2輛腳踏車。

警員許惠筑表示，「成為警察，一來可以減輕家中負擔，更能夠付出自己的一分力量來照顧、保護身邊重要的人，幫助需要的人，用自己的方式回饋社會。」

新竹市警察局警員高振修表示，活動人員中，溫暖女警許惠筑從小受家扶中心協助，希望藉著此次機會回饋累積多年的感謝，又因其從小經歷，與孩童們有共通話題，備受孩童喜愛。